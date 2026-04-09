Što se krije iza dogovora SAD-a i Mađarske? Stručnjak: 'Hrvatsku se to ne tiče i ne pita'

Najava da će Mađarska američku naftu dopremati preko JANAF-a izazvala je političke reakcije u Hrvatskoj, ali i otvorila pitanje koliko je taj posao doista značajan.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ocijenio je kako je riječ o 'dobrom dogovoru' koji potvrđuje kapacitete JANAF-a, ali i ironično primijetio da bi 'bilo fantastično biti muha na zidu' tijekom pregovora mađarskih i američkih dužnosnika.

"Washington dobiva dogovor, netko dobiva priliku za fotografiranje, a Hrvatska dobiva svoju već poznatu sporednu ulogu", poručio je Šušnjar, dodajući kako se pokazuje da i 'sekundarna ruta postaje bitna kada ulozi postanu veći'.

Good deal. It should be welcomed.

Still, it would be fantastic to be a fly on the wall when this deal was pitched. Just to listen Hungarian officials, with a straight face, explain to their U.S. counterpart how it can be easily done via Adriatic Pipeline (JANAF) because it has… pic.twitter.com/MOJhhO5jgT — Ante Šušnjar (@susnjar_a) April 8, 2026

Nije riječ o značajnom poslu

Za razliku od političkog tona, stručna analiza znatno je prizemnija. Naftni konzultant Jasminko Umičević smatra da se važnost cijelog aranžmana prenaglašava. "MOL je to dogovorio s američkom firmom, nisu objavili s kojom. Mađari su već dosad što naručili, što doveli preko šest, sedam tankera na Omišalj. To je samo dokaz da JANAF ima kapacitet", komentirao je Umičević za net.hr.

Prema njegovim riječima, Mađari su od Amerikanaca nabavili oko pet milijuna barela, odnosno 350 do 360 tisuća tona. "To ne predstavlja značajan volumen. To je cirka petina prerade MOL-a u Mađarskoj. Nije to nešto značajno", naglašava.

Dodaje kako je kupnja američke nafte dijelom i politički kontekstualizirana zbog službenog posjeta američkog potpredsjednika. "Oni su sada išli kupiti američku naftu više prigodno jer je došao JD Vance, pa je onda to priča", komentirao je.

Hrvatska nije faktor u odabiru nafte

Je li za ovaj dogovor Hrvatska trebala znati i je li se Hrvatsku nešto trebalo pitatI, Umičević bez zadrške kaže - NE. Naftni konzultant naglašava da Hrvatska nema ulogu u odabiru vrste nafte koju će Mađarska ili Slovačka kupovati, sve dok nije riječ o ruskoj nafti.

"Hrvatsku se to ne tiče. Hrvatsku nije briga. Hrvatskoj je važno samo da nije ruska nafta. Koju će vrstu neruske nafte Mađari, MOL kupiti, odnosno Slovaci, to je nebitno. Bitno je samo da ovo nije ruska nafta jer ruska nafta je pod sankcijama. Hrvatska je komunicirala da neće puštati rusku naftu i to je to", poručuje Umičević te dodaje:

"Zašto bi netko pitao Hrvatsku? To kao da putujete avionom preko mađarskog aerodroma. Kupite kartu i idete na avion i iz Budimpešte letite. Ne morate pitati Mađarsku".

Transport nafte preko Hrvatske

Naftni konzultant pojasnio je i kako funkcionira transport nafte JANAF-om s kojim MOL ima ugovor.

"Dođe brod, nebitno odakle, samo da nije ruski. JANAF rusku naftu ne može i neće preuzeti. Kad netko kao MOL želi transportirati naftu preko Hrvatske u Mađarsku ili preko Hrvatske u Srbiju, on mora deklarirati odnosno dati podatke i dokumentaciju koja pokazuje.

To se zove certifikat o porijeklu robe i iz kojeg se vidi koja je to vrsta nafte iz koje zemlje. I onda nakon te najave, JANAF će odlučiti hoće li prihvatiti brod ili neće. Ne može brod doći pa da iskrca tamo na JANAF-u, ako ga JANAF nije u najavi i potvrdio", pojasnio je Umičević.

Važan transportni pravac

Dok političari naglašavaju stratešku važnost, stručnjaci upozoravaju da je riječ o rutinskom poslu, ali upravo takvi poslovi potvrđuju da JANAF postaje sve važnija energetska ruta u regiji.

Ipak, upravo takvi aranžmani potvrđuju važnost JANAF-a kao alternativnog pravca opskrbe srednje Europe, osobito u kontekstu izbjegavanja ruske nafte i prilagodbe europskog energetskog tržišta novim okolnostima.

