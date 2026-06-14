Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja

Teška pomorska nesreća dogodila se u Splitskim vratima u kojoj su se sudarili jedrilica i katamaran pri čemu je troje ljudi poginulo, dok je jedna osoba nestala.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11.34 između otoka Šolte i Brača, a sudarili su se katamaran domaće tvrtke Krilo i jedrilica pod francuskom zastavom.

Na jedrilici, koja je potonula, nalazili su se državljani Češke.

Katamaran 'Krilo Eclipse'

Katamaran 'Krilo Eclipse' koji je sudjelovao prevozio je 118 putnika i sedam članova posade. Nasreću, na njemu nitko nije ozlijeđen.

Radi se o katamaranu koji redovito plovi od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa. U trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Riječ je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti tvrtke Krilo, dug je 56 metara, a može primiti do 440 putnika.

Izgrađen je 2001. godine, a može dostići brzinu do 42 čvora, zbog čega se ubraja među najbrža putnička plovila na Jadranu.

Nakon nesreće tvrtka Krilo otkazala je više redovnih linija.

Kamere RTL-a Danas snimile su katamaran koji je uplovio u Milnu na Braču. Tamo su bili i Hitna pomoć, policija te druge službe. Na plovilu se izvana vide tragovi oštećenja, moguće nastalih u pomorskoj nesreći.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas