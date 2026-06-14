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'KRILO ECLIPSE' /

Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja

Radi se o katamaranu koji redovito plovi od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa. U trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču

14.6.2026.
15:43
danas.hr
RTL Danas
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Teška pomorska nesreća dogodila se u Splitskim vratima u kojoj su se sudarili jedrilica i katamaran pri čemu je troje ljudi poginulo, dok je jedna osoba nestala.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11.34 između otoka Šolte i Brača, a sudarili su se katamaran domaće tvrtke Krilo i jedrilica pod francuskom zastavom.

Na jedrilici, koja je potonula, nalazili su se državljani Češke. 

Katamaran 'Krilo Eclipse'

Katamaran 'Krilo Eclipse' koji je sudjelovao prevozio je 118 putnika i sedam članova posade. Nasreću, na njemu nitko nije ozlijeđen. 

Radi se o katamaranu koji redovito plovi od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa. U trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču. 

Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Riječ je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti tvrtke Krilo, dug je 56 metara, a može primiti do 440 putnika. 

Izgrađen je 2001. godine, a može dostići brzinu do 42 čvora, zbog čega se ubraja među najbrža putnička plovila na Jadranu. 

Nakon nesreće tvrtka Krilo otkazala je više redovnih linija.

Kamere RTL-a Danas snimile su katamaran koji je uplovio u Milnu na Braču. Tamo su bili i Hitna pomoć, policija te druge službe. Na plovilu se izvana vide tragovi oštećenja, moguće nastalih u pomorskoj nesreći. 

Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: RTL Danas
Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: RTL Danas
Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: RTL Danas
Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: RTL Danas
Katamaran iz nesreće uplovio u Milnu: Na njemu se vide oštećenja
Foto: RTL Danas

Pomorska NesrećaPoginuliKatamaranJedrilica
komentara
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