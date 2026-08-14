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Sprema se povratak Marija Vuškovića! Nijemci u problemima: 'Navijači će napraviti invaziju'

Sprema se povratak Marija Vuškovića! Nijemci u problemima: 'Navijači će napraviti invaziju'
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Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia

U HSV-u moraju paziti i na pravila Njemačke antidopinške agencije

14.8.2026.
17:39
Sportski.net
Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nakon gotovo četiri godine suspenzije zbog dopinga, Mario Vušković vratit će se na nogometne terene. 

Nesretni 25-godišnjak smije zaigrati sredinom studenog, a treninzima svoje momčadi psmije se priključiti sredinom rujna. Njegovo pojavljiuvanje na treningu za mjesec dana već sada stvara ozbiljne organizacijske probleme HSV-u. 

"Krajem tjedna imali smo detaljan videopoziv da provjerimo njegovo trenutno stanje. U kontaktu smo s njegovim trenerom. Riječ je o elementima koji su nam sada potrebni za njegovu poziciju, bilo kao središnjeg ili polustopera, kako bi se na to mogao fokusirati tijekom sljedeća četiri tjedna", izjavio je trener Merlin Polzin pričajući o kontaktu s Joškom Vlašićem, koji se brine da Mario što spremniji dočeka kraj suspenzije. 

Što spremniji

Njemački Bild piše kako bi interes navijača za Vuškovićev prvi trening mogao biti ogroman. Očekuje se puno više od tisuću ljudi, zbog čega bi uobičajeni pomoćni teren bio premalen i predstavljao sigurnosni rizik. Klub stoga razmatra mogućnost da se Vuškovićev prvi trening održi na glavnom stadionu, Volksparkstadionu. Zatvaranje treninga za javnost također nije idealna opcija jer bi se navijači mogli okupiti na prvom sljedećem otvorenom treningu.

U HSV-u moraju paziti i na pravila Njemačke antidopinške agencije koja kažu kako igrač za vrijeme suspenzije ne smije sudjelovati u nikakvim marketinškim aktivnostima kluba. 

Mario VuškovićHsv
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