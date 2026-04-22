Joško Vlašić priprema Vuškovića za povratak: 'Bolji je nego prije, motivira nas izjava kluba'

Mario Vušković, nogometaš HSV-a ove bi se godine trebao vratiti na teren nakon suspenzije zbog dopinga koju je dobio u studenom 2022. Suspenzija iznosi četiri godine, a Vušković bi se trebao priključiti momčadskim treninzima u rujnu, a potencijalno na teren u studenom 2026.

Vuškovića trenira i priprema otac Blanke Vlašić, Joško koji je za Sport klub kazao kako je Mario nikada spremniji.

"Mislim da je sad otkrio neki novi svijet koji nije poznavao, u svojoj 25. godini je ušao u neki program koji je za njega nov i mislim da napreduje velikim koracima i jako je motiviran da izađe iz svega ovoga bolji, jači i kako se cijeli taj moj i životni i poslovni zove Vlašićeva arka, a arka je utočište, tako mislim da je i to njemu na neki način utočište od svega onog što mu se događalo. Došla je i neka njemačka ekipa snimiti sve ovo i njega na treningu i neku moju izjavu.

Za mene je to poprilično emotivno. Kod mene tako i dođu ljudi koji, neću reći da ih treba spašavati, ali koji imaju određene probleme i onda smo zajedno u svemu tome. Ima natjecateljsku, sportsku glavu, i ti izazovi kojima smo obojica izloženi mogli bi ispasti na dobar način. Ono što me posebno motivira izjava nekih ljudi iz njegovog matičnog kluba HSV-a, da očekuju da on bude fizički dobar, ali i da će mu s loptom trebati neko vrijeme što je za mene posebno neprihvatljivo.

Ja vjerujem da ako dođe u ponedjeljak, da će već u srijedu moći igrati 90 minuta bez problema. Tako da sam u svemu tome imao samo jednu želju, da budem na stadionu kad se vrati i morat ću imati debele sunčane naočale da mi se ne vide emocije".

"Mislim da je on sada već bolji nego ikad prije, da je brži, agilniji, kompaktniji, da je s loptom bolji nego prije, a ima još do rujna", kazao je Vlašić.

