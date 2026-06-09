Istra predstavila novog trenera: Španjolac stigao u Pulu

Novi trener hrvatskog nogometnog prvoligaša Istre 1961 je 51-godišnji španjolski stručnjak Javier Cabello, službeno je obznanio klub iz Pule.

Na toj će dužnosti Cabello zamijeniti Krešimira Režića, koji je Istru 1961 vodio tijekom tek šest posljednjih kola završenog prvenstva, a ranije je kroz sezonu pulsku momčadi vodio Oriol Riera.

Istra 1961 i Cabello su potpisali jednogodišnji ugovor.

Cabello je tijekom karijere radio kao skaut i koordinator akademije u Villarrealu. Samostalno je vodio španjolske momčadi Ciezu, Castellon i Cultural Leonesu, a u Alavesu je bio dio stručnog stožera od 2017. do 2021. godine.

Prošlu prvenstvenu sezonu Istra 1961 je završila na šestom mjestu ljestvice s 12 pobjeda, sedam neodlučenih rezultata i 17 poraza.