FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPIS UGOVORA /

Istra predstavila novog trenera: Španjolac stigao u Pulu

Istra predstavila novog trenera: Španjolac stigao u Pulu
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na toj će dužnosti Cabello zamijeniti Krešimira Režića, koji je Istru 1961 vodio tijekom tek šest posljednjih kola završenog prvenstva

9.6.2026.
23:40
Hina
Srecko Niketic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Novi trener hrvatskog nogometnog prvoligaša Istre 1961 je 51-godišnji španjolski stručnjak Javier Cabello, službeno je obznanio klub iz Pule.

Na toj će dužnosti Cabello zamijeniti Krešimira Režića, koji je Istru 1961 vodio tijekom tek šest posljednjih kola završenog prvenstva, a ranije je kroz sezonu pulsku momčadi vodio Oriol Riera.

Istra 1961 i Cabello su potpisali jednogodišnji ugovor.

Cabello je tijekom karijere radio kao skaut i koordinator akademije u Villarrealu. Samostalno je vodio španjolske momčadi Ciezu, Castellon i Cultural Leonesu, a u Alavesu je bio dio stručnog stožera od 2017. do 2021. godine.

Prošlu prvenstvenu sezonu Istra 1961 je završila na šestom mjestu ljestvice s 12 pobjeda, sedam neodlučenih rezultata i 17 poraza.

Nk IstraPula
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike