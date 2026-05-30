FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SHNL /

Istra 1961 ostala bez trećeg trenera ove sezone: Režiću nije produžen ugovor

Istra 1961 ostala bez trećeg trenera ove sezone: Režiću nije produžen ugovor
×
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Najveći dio sezone na klupi Zeleno-žutih proveo je Oriol Riera, koji je u 25 utakmica imao omjer od devet pobjeda, četiri remija i 15 poraza.

30.5.2026.
11:02
Sportski.net
Sasa Miljevic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Iako nema više prvenstvenih utakmica, sezona 2025./26. službeno traje do kraja lipnja, dok nova počinje u srpnju.

U nju će Istra ući s novim trenerom jer su Puležani odlučili da neće produljiti ugovor splitskom stručnjaku Krešimiru Režiću.

"Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istre 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te je od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!“, napisali su iz kluba.

Režić je u Istru stigao krajem travnja kada je zamijenio Oriola Rieru. U šest utakmica na klupi Istrijana ostvario je dvije pobjede, jedan remi i tri poraza, a prvenstvo je završio na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Dodajemo kako je prije Režića i Riere momčad s Aldo Drosine vodio i Goran Tomić, koji je dobio otkaz nakon šest utakmica u kojima je ostvario jednu pobjedu, dva remija i tri poraza.

Sada će sportski direktor Saša Bjelanović morati potražiti novog trenera, a uzimajući u obzir suradnju s baskijskim vlasnicima, vjerojatno će novo lice također, kao i Riera i Gonzalo García prije njega, biti Španjolac.

Istra 1961Hnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike