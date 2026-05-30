Istra 1961 ostala bez trećeg trenera ove sezone: Režiću nije produžen ugovor

Iako nema više prvenstvenih utakmica, sezona 2025./26. službeno traje do kraja lipnja, dok nova počinje u srpnju.

U nju će Istra ući s novim trenerom jer su Puležani odlučili da neće produljiti ugovor splitskom stručnjaku Krešimiru Režiću.

"Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istre 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te je od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!“, napisali su iz kluba.

Režić je u Istru stigao krajem travnja kada je zamijenio Oriola Rieru. U šest utakmica na klupi Istrijana ostvario je dvije pobjede, jedan remi i tri poraza, a prvenstvo je završio na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Dodajemo kako je prije Režića i Riere momčad s Aldo Drosine vodio i Goran Tomić, koji je dobio otkaz nakon šest utakmica u kojima je ostvario jednu pobjedu, dva remija i tri poraza.

Sada će sportski direktor Saša Bjelanović morati potražiti novog trenera, a uzimajući u obzir suradnju s baskijskim vlasnicima, vjerojatno će novo lice također, kao i Riera i Gonzalo García prije njega, biti Španjolac.