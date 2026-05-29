Ponajbolji vratar sezone: 'Ovo je potpuno drugačiji klub od onog kojeg sam napustio kao mlad'

NK Istra završila je sezonu SHNL-a na sigurnom šestom mjestu. Bila je to burna sezona s puno promjena na klupi i u momčadi. Bilo je perioda kada je Istra izgledala odlično i spremna za iskorak prema europskim pozicijama, ali bilo je i trenutaka kada nisu mogli pobijediti nikoga.

Jedna od rijetkih konstanti u redovima Istre je bio njihov vratar Franko Kolić koji je imao odličnu sezonu i u mnogim statističkim kategorijama je prednjačio u SHNL-u među vratarima.

"Dosta promjenjiva sezona. Prvu polusezonu smo odradili stvarno odlično i nažalost u drugoj polusezoni smo ušli u jednu krizu koja se nastavila puno duže nego što je trebala i ispali smo iz te neke utrke za Europu. Praktički je nevjerojatno da smo bili uopće u utrci do zadnja dva kola s deset poraza u polusezoni. Mislim da smo završili u nekom pozitivnom nizu i nadam se da ćemo na temelju toga graditi sljedeću sezonu", kazao nam je Istrin čuvar mreže na svečanosti dodjele nagrada za najbolje pojedince SHNL-a.

Rezultat sa strane, klub izgleda kao da napreduje.

"Da, pogotovo jer znam kakav je bio kada sam otišao jako mlad, to su dva različita kluba. Sad je klub na ozbiljnom nivou, u borbi za vrh po uvjetima, po svemu. Klub raste, mi rastemo i nadamo se da ćemo sljedeće sezone napraviti taj iskorak", kaže nam Franko koji pod iskorakom misli na plasman u Europu.

Simbioza s navijačima je dobra, često čujemo kako igrači i navijači zajedno pjevaju Noći istarske.

"Oni nas podržavaju i kude nas kad je loše, ali uvijek su tu što je najbitnije. Nadam se da će ih i sljedeće sezone biti u što većem broju".

Istra je poznata da u svlačionici ima puno raznih nacionalnosti i jezika.

"Odlično je u svlačionici. Svi znamo zašto smo tamo, imamo isti cilj i uvijek se nađe zajednički jezik. Nekad je to engleski, a prošle sezone je trener znao pričati i španjolski s nekim igračima. Svi smo u istoj borbi, zajednički jezik se nađe i najbitnije je da funkcioniramo kao ekipa", zaključio je Franko Kolić.