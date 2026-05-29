Dalićev adut iskreno o pozivu: 'Nazvao sam roditelje i plakao'

Marco Pašalić 2023. debitirao je za Hrvatsku reprezentaciju, a ovoga ljeta po prvi puta bit će i na Svjetskom prvenstvu, i to u "svome" SAD-u jer je od veljače 2025. član Orlando Cityja u MLS-u.

Za MLS-ove društvene mreže, Marco je opisao kako se osjećao kada je prvi put dobio poziv u reprezentaciju Hrvatske.

"Nazvao sam majku i oca i plakao sam. Bio sam u gradu s prijateljem, išli smo na ručak prije treninga. Sportski direktor me nazvao i rekao mi da se spakiram jer idem na okupljanje s reprezentacijom. Mislio sam da se šali, ali nije se šalio, objasnio mi je da moram u Zagreb tada i tada.

Kada sam prvi put stigao, bio sam nervozan. Sjedio sam u hotelu kada su se igrači vratili s treninga. Vidio sam Modrića, Perišića, Kovačića. Smirili su me, pružili ruku, ali bio sam jako nervozan. Sad sam sretan što sam dio reprezentacije već duže vremena", kazao je Pašalić za MLS.

Od tada je Marco za Hrvatsku odigrao 13 utakmica i postigao jedan pogodak, a mogao bi u SAD-u biti važan Dalićev adut jer dobro pokriva poziciju desnog krilnog beka u formaciji s tri stopera.