FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSTVARENJE SNA /

Dalićev adut iskreno o pozivu: 'Nazvao sam roditelje i plakao'

Dalićev adut iskreno o pozivu: 'Nazvao sam roditelje i plakao'
×
Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

'Smirili su me, pružili ruku, ali bio sam jako nervozan'

29.5.2026.
9:24
Sportski.net
Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Marco Pašalić 2023. debitirao je za Hrvatsku reprezentaciju, a ovoga ljeta po prvi puta bit će i na Svjetskom prvenstvu, i to u "svome" SAD-u jer je od veljače 2025. član Orlando Cityja u MLS-u.

Za MLS-ove društvene mreže, Marco je opisao kako se osjećao kada je prvi put dobio poziv u reprezentaciju Hrvatske.

"Nazvao sam majku i oca i plakao sam. Bio sam u gradu s prijateljem, išli smo na ručak prije treninga. Sportski direktor me nazvao i rekao mi da se spakiram jer idem na okupljanje s reprezentacijom. Mislio sam da se šali, ali nije se šalio, objasnio mi je da moram u Zagreb tada i tada. 

Kada sam prvi put stigao, bio sam nervozan. Sjedio sam u hotelu kada su se igrači vratili s treninga. Vidio sam Modrića, Perišića, Kovačića. Smirili su me, pružili ruku, ali bio sam jako nervozan. Sad sam sretan što sam dio reprezentacije već duže vremena", kazao je Pašalić za MLS.

 

 

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Od tada je Marco za Hrvatsku odigrao 13 utakmica i postigao jedan pogodak, a mogao bi u SAD-u biti važan Dalićev adut jer dobro pokriva poziciju desnog krilnog beka u formaciji s tri stopera.

Marco PašalićMlsOrlando CitySvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike