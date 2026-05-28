FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKO IME /

Evo tko bi mogao biti novi trener Luke Modrića ako ostane u Milanu

Evo tko bi mogao biti novi trener Luke Modrića ako ostane u Milanu
×
Foto: Gabriele Siri/Zuma Press/Profimedia

Na San Siru je nakon još jedne neuspješne sezone bilo "generalno čišćenje"

28.5.2026.
22:55
Hina
Gabriele Siri/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Argentinski nogometni stručnjak Mauricio Pochettino korak je do preuzimanje klupe posrnulog talijanskog velikana Milana, prenose talijanski i američki mediji.

Pochettino od rujna 2024. vodi reprezentaciju SAD s kojom se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, no ugovor mu završava nakon World Cupa.

Dio medija je objavio kako se 54-godišnji Argentinac sastao s predstavnicima "Rossonera", međutim Pochettino je demantirao ovu vijest poručivši kako je 100 posto predan američkoj vrsti. Međutim, nije otkrio jesu li se možda s čelnicima Milana sastali njegovi predstavnici.

"Nisam se sastao s predstavnicima Milana," kazao je Pochettino novinarima nakon američkog treninga u Nacionalnom trening centru Američkog nogometnog saveza u blizini Atlante. No na pitanje jesu li se njegovi predstavnici sastali s Milanom, Pochettino je rekao: "Moji predstavnici? Možda je moguće jer moraju obaviti svoj posao."

"Naravno da sam upoznao neke ljude, različite klubove. Ali to je razgovor jer imamo prijatelje u nogometu. Imamo prijatelje svugdje i moji predstavnici rade za mene kako bismo pokušali pronaći najbolju mogućnost za budućnost. To je normalno," kazao je.

Pochettino, koji ima kuće u Londonu i Barceloni, često je govorio o svojoj želji da se jednog dana vrati u Premier ligu, gdje je vodio Southampton i Tottenham. No, izvori su za ESPN rekli da Milan planira velika ulaganja u mlade igrače, kao i u izgradnju konkurentne momčadi, te da se Pochettinu ovakav projekt sviđa.

Na San Siru je nakon još jedne neuspješne sezone bilo "generalno čišćenje". Glavni trener Massimiliano Allegri, sportski direktor Igli Tare i izvršni direktor Giorgio Furlani otpušteni su, a specijalni savjetnik i bivši igrač Milana Zlatan Ibrahimović jedini je stariji član kluba koji je zadržan.

Dio talijanski medija navodi kako je klub bio u kontaktu s bivšim menadžerom Napolija Antoniom Conteom, te odlazećim menadžerom Bournemoutha Andonijem Iraolom. Oliver Glasner, koji je s Crystal Palaceom osvojio Konferencijsku ligu, također je potencijalna opcija.

Gazzetta navod kako je jedino sigurno da vlasnik kluba Gerry Cardinale želi "napadački, zabavan, mladi Milan, čak i ako to znači preuzimanje više rizika. Cardinale više ne želi trenere s pristupom poput Allegrija.

Još uvijek je nepoznato i u kojem će smjeri krenuti Luka Modrić. Hoće li ostati na San Siru, potražiti novi klub ili zaključiti karijeru.

Mauricio PochettinoMilanLuka Modrić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike