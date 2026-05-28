Evo tko bi mogao biti novi trener Luke Modrića ako ostane u Milanu

Argentinski nogometni stručnjak Mauricio Pochettino korak je do preuzimanje klupe posrnulog talijanskog velikana Milana, prenose talijanski i američki mediji.

Pochettino od rujna 2024. vodi reprezentaciju SAD s kojom se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, no ugovor mu završava nakon World Cupa.

Dio medija je objavio kako se 54-godišnji Argentinac sastao s predstavnicima "Rossonera", međutim Pochettino je demantirao ovu vijest poručivši kako je 100 posto predan američkoj vrsti. Međutim, nije otkrio jesu li se možda s čelnicima Milana sastali njegovi predstavnici.

"Nisam se sastao s predstavnicima Milana," kazao je Pochettino novinarima nakon američkog treninga u Nacionalnom trening centru Američkog nogometnog saveza u blizini Atlante. No na pitanje jesu li se njegovi predstavnici sastali s Milanom, Pochettino je rekao: "Moji predstavnici? Možda je moguće jer moraju obaviti svoj posao."

"Naravno da sam upoznao neke ljude, različite klubove. Ali to je razgovor jer imamo prijatelje u nogometu. Imamo prijatelje svugdje i moji predstavnici rade za mene kako bismo pokušali pronaći najbolju mogućnost za budućnost. To je normalno," kazao je.

Pochettino, koji ima kuće u Londonu i Barceloni, često je govorio o svojoj želji da se jednog dana vrati u Premier ligu, gdje je vodio Southampton i Tottenham. No, izvori su za ESPN rekli da Milan planira velika ulaganja u mlade igrače, kao i u izgradnju konkurentne momčadi, te da se Pochettinu ovakav projekt sviđa.

Na San Siru je nakon još jedne neuspješne sezone bilo "generalno čišćenje". Glavni trener Massimiliano Allegri, sportski direktor Igli Tare i izvršni direktor Giorgio Furlani otpušteni su, a specijalni savjetnik i bivši igrač Milana Zlatan Ibrahimović jedini je stariji član kluba koji je zadržan.

Dio talijanski medija navodi kako je klub bio u kontaktu s bivšim menadžerom Napolija Antoniom Conteom, te odlazećim menadžerom Bournemoutha Andonijem Iraolom. Oliver Glasner, koji je s Crystal Palaceom osvojio Konferencijsku ligu, također je potencijalna opcija.

Gazzetta navod kako je jedino sigurno da vlasnik kluba Gerry Cardinale želi "napadački, zabavan, mladi Milan, čak i ako to znači preuzimanje više rizika. Cardinale više ne želi trenere s pristupom poput Allegrija.

Još uvijek je nepoznato i u kojem će smjeri krenuti Luka Modrić. Hoće li ostati na San Siru, potražiti novi klub ili zaključiti karijeru.