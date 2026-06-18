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Napokon smo dočekali i Vatrene: Evo što se sve događalo sedmog dana Svjetskog prvenstva

Napokon smo dočekali i Vatrene: Evo što se sve događalo sedmog dana Svjetskog prvenstva
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatski poraz i remi DR Konga i Portugala obilježili su sedmi dan Svjetskog prvenstva

18.6.2026.
6:43
R.S.
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Srijeda, te noć sa srijede na četvrtak, bio je sedmi dan Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Odigrane su četiri utakmice, među kojima i prva utakmica Hrvatske na ovogodišnjem Mundijalu.

Dan je započeo iznenađenjem kada je u prvoj utakmici skupine K Demokratska Republika Kongo zaustavila veliki Portugal. Iako je momčad sa samog kraja Europe prva povela pogotkom Joãa Nevesa u šestoj minuti, DR Kongo se uspio vratiti i u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena poravnati rezultat preko Yoanea Wisse. Nakon toga su obje momčadi pokušavale doći do pobjede, no u konačnici je rezultat ostao nepromijenjen i utakmica je završila 1-1.

Samo sat vremena nakon kraja te utakmice u akciju je krenula i Hrvatska. Nakon dugog čekanja naši su reprezentativci napokon stali na teren i u dvoboju s Engleskom odigrali svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Mundijalu. Ovoga puta, nažalost, nismo startali pobjedom budući da je Engleska u napetoj utakmici slavila 4-2.

Gordi Albion je u vodstvo stigao u 12. minuti nakon ponovljenog jedanaesterca Harryja Kanea, da bi u 36. minuti Martin Baturina izjednačio. Kane vraća Englesku u vodstvo u 42. minuti, nakon što je ostao nečuvan prilikom izvođenja udarca iz kuta, no naši se reprezentativci opet uspijevaju vratiti pogotkom Petra Muse u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Nakon veoma dobrog prvog poluvremena, drugo je ipak imalo svoje mane. Odmah u nastavku naši su primili pogodak za 3-2 kada je u 47. minuti Jude Bellingham iskoristio pogrešku obrane, da bi u 85. minuti Marcus Rashford postavio konačnih 4-2 nakon kontranapada.

U noći sa srijede na četvrtak odigrane su još dvije utakmice. U prvoj je odigrana i druga utakmica skupine L između Gane i Paname. Nakon 90 minuta nadmudrivanja slavila je afrička momčad pogotkom Caleba Yirenkyija, koji je u petoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena sjajno naciljao za jedini pogodak na susretu. Do kraja utakmice imao je Ismael Diaz i priliku za poravnati, no Benjamin Asare na vratima Gane je sjajno obranio.

U posljednjoj utakmici sedmog dana, ali i prvog kola, sukobili su se Uzbekistan i Kolumbija, koja je u "domaćinskoj atmosferi" u Ciudad de Méxicu na legendarnoj Azteci slavila 3-1. Kolumbijce je u vodstvo doveo Daniel Muñoz pogotkom nakon sjajnog ubačaja Luisa Díaza u 40. minuti. Uzbekistan se nakratko vratio u igru u 60. minuti kada pogađa Abbosbek Fazjulaev, ali samo pet minuta kasnije Díaz vraća Kolumbiju u vodstvo. Taj rezultat stoji sve do devete minute sudačke nadoknade drugog poluvremena kada Jaminton Campaz pogađa za konačnih 1-3.

Sveukupno, bio je ovo uzbudljiv dan s dosta dobrih poteza i velikim iznenađenjem. Naša reprezentacija može žaliti zbog rezultata, osobito zato što je poraz stigao kao posljedica pogrešaka, a ne nadmoći suparnika.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaPanamska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija GanePortugalska Nogometna ReprezentacijaKolumbijska ReprezentacijaUzbekistanDr Kongo
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