Ronaldo kreće u posljednji lov na svjetsku krunu: Na putu mu stoji povratnik nakon 52 godine

Portugal otvara Svjetsko prvenstvo protiv DR Konga, dok Cristiano Ronaldo na svom posljednjem Mundijalu lovi jedini veliki trofej koji mu nedostaje

Svjetsko prvenstvo 2026. Skupina K 0 Portugal : 0 DR Kongo

Tekstualni prijenos utakmice Portugal - Demokratska republika Kongo

Utakmica počinje od 19 sati! Čekamo informacije o sastavu...

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Portugal, jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova svjetskog prvaka, otvara svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine utakmicom protiv Demokratske Republike Kongo. Dvoboj skupine K u Houstonu bit će prvi međusobni ogled ovih dviju nacija, no njihova zajednička povijest seže mnogo dublje od zelenog travnjaka, u vrijeme kada su portugalski istraživači prvi put stigli na afričku obalu. Dok momčad Roberta Martíneza traži iskorak prema jedinom trofeju koji im nedostaje, "Leopardi" se vraćaju na najveću scenu nakon duge 52 godine.

Očekivanja od portugalske reprezentacije nikad nisu bila veća. Nakon osvajanja Europskog prvenstva 2016. i Lige nacija 2019. i 2025., Svjetsko prvenstvo ostaje sveti gral za ovu talentiranu generaciju. Izbornik Roberto Martínez na raspolaganju ima nevjerojatnu širinu i kvalitetu, posebno u veznom redu koji mnogi smatraju najboljim na turniru. Trojac Vitinha, Bruno Fernandes i João Neves, uz podršku genijalnog Bernarda Silve, trebao bi dominirati posjedom i stvarati prilike za napadače. Portugal je kvalifikacije odradio u velikom stilu, okončavši ih i nevjerojatnom pobjedom od 9:1 protiv Armenije, te u turnir ulaze s nizom pobjeda u prijateljskim susretima. Ipak, povijest ih upozorava. Na posljednja četiri svjetska prvenstva upisali su samo jednu pobjedu u prvoj utakmici, a loš start mogao bi zakomplicirati put kroz zahtjevnu skupinu.

Sve oči bit će uprte u Cristiana Ronalda. U svojoj 41. godini, legenda svjetskog nogometa nastupa na svom posljednjem Mundijalu, očajnički tražeći trofej koji je njegov vječni rival Lionel Messi podigao prije četiri godine u Katru. Ronaldo je jedini igrač u povijesti koji je zabijao na pet različitih svjetskih prvenstava, a sada ima priliku taj rekord podići na šest. Unatoč godinama, i dalje je ključna figura u napadu i nepresušan izvor inspiracije za suigrače. Pitanje koje se postavlja jest je li on i dalje prevaga ili potencijalna kočnica za fluidnost Martinezove momčadi, no izbornik ne dvoji i jasno je dao do znanja da na njega računa kao na vođu napada.

Za Demokratsku Republiku Kongo, sam nastup u Sjevernoj Americi je golem uspjeh. Prošle su 52 godine otkako su posljednji put igrali na svjetskoj smotri, tada pod imenom Zair, kada su upisali tri poraza uz gol-razliku 0:14. Put do ovog prvenstva bio je trnovit, a vizu su osigurali tek kroz međukontinentalne kvalifikacije pobjedom protiv Jamajke. Izbornik Sébastien Desabre izgradio je discipliniranu i čvrstu momčad koja se oslanja na obrambenu strukturu. Snagu im daju igrači s iskustvom iz Premier lige, poput desnog beka Aarona Wan-Bissake i napadača Yoanea Wisse. Iako ulaze kao izraziti autsajderi, inspiraciju mogu pronaći u otporu koji su druge afričke momčadi već pružile favoritima na ovom turniru.

Iako se kao nogometne nacije nikada nisu susrele, Portugal i DR Kongo dijele zanimljivu povijesnu poveznicu. Krajem 15. stoljeća, portugalski moreplovci uspostavili su kontakt s Kraljevinom Kongo, što je dovelo do trgovačkih i diplomatskih odnosa koji su trajali stoljećima. Taj susret kultura zauvijek je oblikovao regiju. Sada, pet stoljeća kasnije, njihovi se putevi ponovno križaju, ovaj put na sportskom terenu, gdje će ispisati prvo poglavlje svog nogometnog rivalstva. Portugal je apsolutni favorit, no nogomet je nebrojeno puta pokazao da povijest i papirnate prognoze ne znače ništa kada lopta krene s centra.