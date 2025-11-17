Hrvatski maestro u društvu velikana: Modrić uz Messija i Ronalda ruši nove rekorde

Svjetsko prvenstvo 2026. još nije ni započelo, a hrvatski kapetan Luka Modrić već je upisao svoje ime među najveće koji su ikada igrali svjetska prvenstva. Pobjedom nad Farskim Otocima Hrvatska je i matematički osigurala plasman na Mundijal, a Modrić će tako postati tek osmi igrač u povijesti s čak pet nastupa na Svjetskim prvenstvima.

Iako Hrvatska 2010. nije sudjelovala na turniru u Južnoj Africi, Modrić je nastupio na svim ostalim, 2006., 2014., 2018., 2022. i sada potvrđeno 2026. godine. Time se pridružuje društvu koje se može opisati samo jednom riječju: legendarno.

Tko sve čini elitni klub igrača s pet (ili više) nastupa na Svjetskim prvenstvima?

Popis je kratak, impresivan i nedodirljiv. Prije Modrića u ovom društvu nalazilo se samo sedam igrača.

Antonio Carbajal

Meksički vratar legenda je koja je otvorila ovaj klub kada je nastupio na pet uzastopnih Mundijala: 1950., 1954., 1958., 1962. i 1966.

Lothar Matthäus

Jedan od najvećih veznjaka svih vremena i kapetan prvaka svijeta 1990., igrao je 1982., 1986., 1990., 1994. i 1998. Osvojio je Ballon d’Or, FIFA-inu nagradu za igrača godine i IFFHS-ovo priznanje, u godini kada je Njemačka postala prvak svijeta.

Gianluigi Buffon

Talijanski vratar svjetski prvak 2006. također se vodi kao igrač s pet Mundijala, iako postoji “asterisk”: 1998. bio je pozvan, ali nije odigrao niti minute jer je broj 1 bio Pagliuca.

Svejedno – njegovih 5 SP turnira ostaje činjenica.

Lionel Messi

Aktualni svjetski prvak i jedan od najvećih u povijesti. Igrao je 2006., 2010., 2014., 2018. i 2022., a 2026. će mu biti šesti Mundijal.

Messi je ujedno i najmlađi Argentinac u povijesti SP-a, debitirao je sa samo 19 godina.

Cristiano Ronaldo

Portugalac i u 40. godini ostaje neizostavni dio reprezentacije.

On je jedini igrač u povijesti koji je zabio na svakom od svojih pet Svjetskih prvenstava (2006.–2022.).

Portugal je već osigurao plasman, pa je njegov šesti nastup praktički siguran.

Guillermo Ochoa

Najslavniji meksički vratar nove generacije igrao je na svih pet turnira od 2006. do 2022.

Izgubio je status prvog vratara, ali i dalje postoji mogućnost da bude pozvan 2026. kao pričuva, što znači potencijalni šesti SP u karijeri.

Andrés Guardado

Još jedna legenda meksičkog nogometa. Igrao je na Mundijalima od 2006. do 2022.

Najavio je kraj reprezentativne karijere 2023., a profesionalno se oprostio 2024., čime je zaključio impresivnu eru.

Hrvatska je na svojih šest dosadašnjih nastupa ostvarila 13 pobjeda, 8 remija i 9 poraza, uz gol-razliku 43:33, učinak zbog kojeg je reprezentacija stekla globalni respekt.

