Nazivaju je najseksi plus-size modelom na svijetu: Ova manekenka izgledom je zaludjela milijune

Iskra Lawrence (35) rodila se u Engleskoj. Poznata je kao britanski model koji se istaknuo u svijetu mode zahvaljujući svom angažmanu za inkluzivnost i body positivity te po statusu plus‑size modela.

Lawrence je započela karijeru kao model i brzo je stekla popularnost zahvaljujući kampanjama za velike modne brendove te pojavljivanjima u časopisima poput Sports Illustrated Swimsuit Issue. Osim što radi kao model, aktivna je influencerica i aktivistica, promovirajući samopouzdanje, pozitivan odnos prema vlastitom tijelu i razbijanje stereotipa o ljepoti i veličini.

U privatnom životu je u vezi s glazbenim producentom Philipom Payneom. Par je 2020. godine dobio sina Alfu, a u listopadu 2024. godine dobili su i kćer Blaise.