Slasni, masni, tko ih ne bi jeo! Čvarkijadi u Grubišnom polju nitko nije mogao odoljeti

Grubišno Polje ovog je vikenda postalo pravo malo carstvo čvaraka. U sklopu dvodnevnog 19. Gospodarskog sajma sira, meda i vrganja, održana je druga po redu Čvarkijada koja je – očekivano – privukla ogroman broj posjetitelja.

Iako je sajam i ove godine okupio brojne izlagače domaćih delicija, od tradicionalnih sireva do meda i suhomesnatih proizvoda, najveća se gužva ipak stvorila kod kotlića u kojima su cvrčali – čvarci. Najveća atrakcija drugog dana bila je upravo čvarkijada, koja je u odnosu na prošlu godinu doživjela pravi mali bum. Umjesto lanjskih šest ekipa, ove se godine natjecalo čak 12 ekipa, što je manifestaciji dalo dodatnu energiju, ali i mirisnu “težinu”.

Posjetitelji su obilazili štandove, isprobavali proizvode i pomno pratili ekipe koje su se nadmetale u pripremi savršenog čvarka – hrskavog, zlatnog i sočnog taman koliko treba. Kako je dan odmicao, tako je miris toplih, svježe izrađenih čvaraka postajao sve jači, privlačeći nove radoznalice i gurmane. Kakva je atmosfera valadala danas u Grubišnom polju pogledajte u agleriji