Hrvatsku u Podgorici čeka nešto nedoživljeno uoči sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Hrvatska nogometna reprezentacija, dva dana nakon matematičke potvrde plasmana na SP, odradila je trening. Vatreni su pod paskom Zlatka Dalića i stručnog stožera trenirali na Rujevici, dan uoči posljednje kvalifikacijske utakmice za SP u skupini L, one u Podgorici protiv Crne Gore.

Velikan protiv prosječne momčadi

Nogometaši Crne Gore, osnaženi trećom pobjedom u ovom kvalifikacijskom ciklusu (2-1 na gostovanju kod Gibraltara), dočekuju Hrvatsku, sudionika SP-a, osvajača dvije bronce na SP-u 1998. i 2022., te srebra iz Rusije 2018. Ipak, unatoč rezultatu, sam nastup protiv Gibraltara na umjetnoj travi, uz jak vjetar i kišu, nije mogao zadovoljiti izbornika Crne Gore ni navijače. Naivno primljeni golovi već su postali svojevrsni zaštitni znak ove generacije i u ovim kvalifikacijama Crne Gora ima stignu prosječne momčadi.

Izbornik Crne Gore Mirka Vučinić svjestan je težine zadatka, ali ni najmanje ne želi da se njegova momčad unaprijed preda:

Koliko može protiv velikana?

"Što možemo? Da izađemo na teren i damo sve. Oni su u vrhu europskog i svjetskog nogometa, to je motiv više da se pokažemo u najboljem izdanju. Zašto ne i da pobijedimo", rekao je Vučinić na konferenciji za medije.

'Luka je veliki šampion'

"Hrvatska ima puno veću kvalitetu u svim linijama, ima i najuspješnijeg nogometaša s ovih prostora svih vremena – Luku Modrića", prenosi portal Pobjeda.

"Luka traje dugo, veliki je šampion. Mentalno je jak, nije lako toliko godina ostati na vrhunskom nivou. Igračima prenosim ono što su meni govorili dok sam bio u toj ulozi. Kad si na vrhu, najlakše je pasti. Ali, Luka se na vrhu održava 20 godina i treba da bude uzor svim nogometašima na svijetu", naveo je Vučinić.

Crna Gora je u petak slavila na gostovanju Gibraltaru (2-1) i upisala prvu natjecateljsku pobjedu od ožujka.

"Dobro je da smo pobijedili. Ali odmah sam arhivirao taj meč i fokusirao se na Hrvatsku. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, biće teško jer dobro znamo kakav kvalitet posjeduju. Imamo veliko poštovanje za Hrvatsku, ali nećemo pokazati strah", poručio je izbornik Crne Gore Vučinić.

Prvi put otkad je Nikšićanin u toj ulozi, Crna Gora nije favorit.

"Mijenja se stav. U tri meča smo mi bili favoriti. Bili smo i na Farskim Ostrvima, iako smo izgubili 4:0. Tamo je prvo poluvrijeme bilo fantastično, ali nije lako braniti se na 50 metara od gola. Primili smo dva gola iz kontranapada, a u drugom je bilo veoma loše. Svaki meč je različit i protiv Hrvatske nije realno očekivati da se mi pitamo i dajemo tempo utakmici. Biće teško, ali na muci se poznaju junaci, dodao je Vučinić.

U Crnoj Gori nema euforije

U Crnoj Gori, međutim, ne vlada posebna euforija zbog dolaska jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Razloga je više. rezultati Crne Gore u ovim kvalifikacijama daleko su od idealnih, a država je u prazničnom raspoloženju zbog Dana crnogorske kulture – Njegoševih dana (13. i 14. studenoga), koji su spojeni s vikendom. Ulice Podgorice su, prema pisanju crnogorskih medija, poluprazne, a dodatni minus za atmosferu je i činjenica da jedan dio navijača još uvijek bojkotira reprezentaciju. Također, dan nakon utakmice Crne Gore i Hrvatske, u Hrvatskoj se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji je državni blagdan i neradni dan u Hrvatskoj.

Taj se dan obilježava kao spomen na sve žrtve Domovinskog rata, a posebno na stradanja u Vukovaru i Škabrnji 1991. godine. Zato će Vatreni htjeti, između ostalog i zbog toga, slaviti u Crnoj Gori. Poznato je koliko je Daliću i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji bitan Domovinski rat, naši branitelji, pali junaci za slobodnu i demokratsku Hrvatsku. Vatreni igraju za branitelje i čitavu naciju i sigurni smo da će igrati i za žrtvu Vukovara i Škabrnje, odnosno za sve žrtve Domovinskog rata. Stoga, bit će to posebno emotivna utakmica.

Sigurnosne mjere na najvišoj razini

Najavljeno je, stoga, da će sigurnosne mjere za dolazak hrvatske reprezentacije biti na najvišoj mogućoj razini i da ne bi smjelo biti nikakvih incidenata. Državne službe Crne Gore uvjeravaju da će sve proteći mirno...

Prodaja ulaznica za dvoboj s Hrvatskom (17. studenoga u 20.45) s obveznom identifikacijom krenula je u subotu. Koliko će stadion biti ispunjen i kakvo će ozračje vladati, ovisit će o više faktora. Od forme momčadi do vremenskih uvjeta, jer se za ponedjeljak najavljuje snažno nevrijeme. Hrvatski navijači, među njima i hrvatske ultra grupe, očekuju se u Podgorici.

Ostaje nadati se da će prvo gostovanje hrvatske reprezentacije u Crnoj Gori ostati upamćeno isključivo kao praznik nogometa.

