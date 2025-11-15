Pletikosa nakon trijumfa Vatrenih: 'Imamo katarsku kombinaciju, gledat ćemo strašno dobru Hrvatsku'

Legendarni hrvatski vratar Stipe Pletikosa koji sada obnaša dužnost tehničkog direktora hrvatske A i U 21 nogometne reprezentacije, dao je intervju za RTL Danas nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana Vatrenih na Svjetsko prvenstvo.

Pletikosa se u programu RTL-a javio uživo iz Rijeke.

Kao vratar Hrvatske ste nastupili na tri svjetska prvenstva. Možete li opisati što to znači za jednog igrača?

"Pa san, apsolutno jedan san, jedan veliki san koji su sve naše prethodne generacije i neki čak trenutni igrači koji nastupaju za hrvatsku najbolju selekciju pokazali da je ostvariv. Ostvariv u smislu osvajanja medalja. Mislim da, teško je govoriti o značaju uspjeha svih tih medalja, ona koja je potvrdila taj kontinuitet je upravo ova posljednja u Katru, gdje smo pokazali da možemo u nizu raditi velike uspjehe, u nizu možemo proizvoditi nove igrače koji mogu nastupati i s jednom velikom odgovornošću, s jednom velikom željom.

Na kraju krajeva, i ono što hrvatski dres zahtijeva prema našem narodu i prema našim navijačima, tako da je zbilja sjajan osjećaj igrati na Svjetskom prvenstvu. Kažem to iz svoje igračke perspektive i sada iz ove tehničke."

Hrvatska dolazi na Svjetsko prvenstvo kao osvajač srebra i bronce s posljednja dva izdanja. Kakve su ambicije sljedeće godine?

Pa ambicije su upravo velike, upravo što sam maloprije govorio - odgovornost, opterećenje koje smo sami stavili, odnosno taj pritisak je zbilja velik, ali mislim da ovi igrači koji su sada tu pod palicom izbornika Dalića zbilja vole taj pritisak, vole to opterećenje, vole kompetitivnost, vole se nadmetati.

Naravno, neki koji su starosjedioci u ekipi se bolje nose s tim izazovima. Oni koji su mlađi, naravno da im mi svi skupa pomažemo da dostignu taj nivo, da dođu što prije do tog nivoa. Tako da ja mislim da će opet ta kombinacija, kao što je bila u Katru, jedne starije i mlađe generacije uroditi plodom i da ćemo opet gledati jednu strašno dobru Hrvatsku koja neće podlijegati pred nikakvim izazovima i koja će biti jako kompetitivna.

Vjerujem da ćete u tome i uspjeti, a recite mi kakvu skupinu biste željeli izbjeći na ždrijebu 5. Prosinca?

"Pa dobro, sačekat ćemo još ove posljednje rezultate. Vidjet ćemo hoće li Njemačka uspjeti pobijediti Slovačku. Što će FIFA odlučiti s Italijom, da li će oni biti nosioci u prvom potu. Tako da zbilja bi nam, naravno, olakšalo ždrijeb ako se nađemo i mi u prvom potu.

Zbilja nema nekakvih kalkulacija, pretjeranih želja. Jednostavno, želimo se nadmetati. Želimo biti ono što jesmo. Želimo biti Hrvatska kao na prethodnim prvenstvima, pa onda šta dragi Bog da, koje god bilo protivnike. Vjerujem da ćemo se znati s njima nositi."

Jasno, ali znamo da Hrvatskoj nedostaje još samo zlato. Je li ovo sad taj trenutak kad ćemo slaviti svi tu najsjajniju medalju?

"Pa dobro, mislim da nam je taj jedan motiv koji nas i dalje gura i sve skupa da osvojimo to zlato. Sad, ja se nadam da će to biti što prije. Međutim, naravno, želje su jedno, a realnost je drugo, ali dok god imamo taj motiv i tu podršku o kojoj vi govorite naših navijača koji imaju tu želju, pa naravno i nas samih.

Naravno da će nam to biti uvijek jedan cilj. Ali naravno, ja mislim da treba biti realan i razmišljati ono što smo se već nekako ustalili u našim programima strukture i pripreme je da idemo utakmicu po utakmicu, tako da ćemo sigurno tako i ovaj put postupiti da idemo na prvu utakmicu koja nam je najbitnija da nju pobijedimo i onda dalje što bude."