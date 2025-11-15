Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PARIZ - MOSKVA - KATAR /

RTL Danas donosi mali podsjetnik kako smo s Vatrenima slavili najveće nogometne uspjehe na svjetskim smotrama...

Prva medalja stigla je 1998. pod vodstvom Miroslava Ćire Blaževića i kapetana Zvonimira Bobana. Nakon bolnog poraza protiv domaćina u polufinalu, Hrvatska je u Francuskoj u utakmici za treće mjesto ipak izborila broncu, pobjedom protiv Nizozemske. Do slavlja su nas doveli Prosinečki i Šuker.

Tri Svjetska prvenstva nakon toga nisu bila uspješna, a Vatreni nisu uspjeli proći skupinu. Više doznajte u prilogu.