Iza pozornice jednog od najkompleksnijih mjuzikla: 'Ovu scenu čekali smo 70 godina...'

HNK 2 ZAGREB /

U ovim trenutcima u Zagrebu traje prva predstava najnovijeg hrvatskog kazališta - premijera mjuzikla Cabaret. Na pozornicu HNK 2 postavio ju je Leo Mujić uz glazbeno vodstvo Ivana Josipa Skendera. Cabaret je nastao u suradnji triju umjetničkih ansambala središnjega nacionalnog kazališta – Drame, Opere i Baleta. Riječ je o jednom od najkompleksnijih kazališnih mjuzikala 20. stoljeća, a u ovoj sezoni, na pozornici HNK 2 igrat će čak 20 puta.

Intendantica Iva Hraste Sočo kaže da je premijera uvijek uzbuđenja, a naročito kad se radi u novom prostoru. 'Ovo smo dugo čekali, 70 godina od kada je HNK izgubio svoju drugu stranu. Ovo je zapravo druga scena koja je slične veličine kao pozornica u matičnoj zgradi i koja će pomoći opterećenju proba predstava. Naša publika će moći vidjeti više predstava tako da svi će biti na dobitku', rekla je intendantica.

O najkompleksnijem cabareta kaže kako je bilo izazovno spojiti tri velika ansambla. 'Nije jednostavno, no svi su se stvarno potrudili maksimalno i ja mislim da će rezultat biti jako dobar. Ono zašto smo zapravo htjeli ovaku predstavu, osim što je ona vrlo aktualno karaktera, ona je ozbiljna drama. Osim što je kao glazbeno scenska predstava, mjuzikl, ona spaja naša tri ansambla i tako smo htjeli zapravo pokazati neko zajedništvo, da krenu svi skupa, a onda će svaki, naravno, raditi svoje zasebne predstave', pojasnila je intendantica.