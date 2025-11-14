Među top 5 smo najgorih po ovisnostima kod mladih: Ipak, po jednom smo na dnu liste

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAKO SMANJITI BROJKE? /

Alarmantni podaci u mjesecu borbe protiv ovisnosti! Hrvatski učenici u vrhu su Europe u konzumaciji alkohola, cigareta, ali i psihoaktivnih tvari. Svaki peti prvu cigaretu zapalio je prije 13 godine, pola ih pije - rezultati su istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se provodi svake četiri godine u 37 europskih zemalja.

U Europi smo među 5 najgorih kada je riječ o ovisnostima kod mladih. Konzumacija duhana, alkohola i kanabisa je u padu – no konzumacija e cigareta ubrzano raste!.

Puši ih više od polovine učenika, gotovo 60% djevojčica i 48% mladića.

Nekoć su mladi na pitanje zašto piju odgovarali – zbog pritiska okoline – no sada piju da bi se osjećali bolje, ne piju u noćnim klubovima već kod kuće. Stručnjaci to povezuju s porastom anksioznih poremećaja.

Foto: Rtl Danas

Hrvatski učenici zasad su na dnu europske liste jedino po konzumaciji sedativa bez liječničkog recepta.

Policijska statistika o strukturi prekršaja i kaznenih djela za koje su odgovorni mlađi od 18 kaže da su u prošloj godini najčešći su prekršaji bili fizičko nasilje zbog kojeg je policija lani postupala u 70% slučajeva. Visoka je stopa bila i psihičkog nasilja među djecom ili kombinacija jednog i drugog, ali i spolnog zlostavljanja.

Najčešći počinitelji su 14-godišnjaci i 15-godišnjaci. Policija je samo u ovoj školskoj godini postupala u čak 400 slučajeva nasilja među djecom

Kako smanjiti brojke i zašto su tako visoke? Cijelu priču pogledajte u prilogu