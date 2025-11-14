Hrvatska među najgorima u Europi, djevojke prednjače u svim ovisnostima

ŠOKANTNI PODACI /

Svaki peti učenik u Hrvatskoj puši cigarete. Od dječaka više djevojke - njih gotovo 55 %! Podatak je to istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavljenog u mjesecu borbe protiv ovisnosti.

Broj maloljetnih pušača smanjuje se no i dalje smo pri vrhu Europske unije. Od nas su gori jedino Mađari. Što se tiče e-cigareta - broj mladih ovisnika - sve je veći, dok prvo piće konzumiraju već s 13 godina. Istraživanje među učenicima provodi se u 37 zemalja svake 4 godine posljednjih 30 godina. Zabrinjava to što mladi danas sve češće piju kako bi se bolje Osjećali, dok su prethodnih godina pili zbog pritiska društva.

"Dobra vijest je to što imamo pad u korištenju sredstava koja istražujemo, a loša vijest je što je taj pad manji kod nas nego u ostalih 36 zemalja usprkos dobroj edukaciji. Imamo dobru zakonsku regulativu, regulirano je da nema prodaje djeci a opet sve im je tako lako dostupno da se ne moraju ni malo trudit." kazala je Sanja Musić Milanović, voditeljica službe za promicanje zdravlja

U svim ovisnostima kod mladih - osim u konzumaciji kanabisa - prednjače djevojke. Više o istraživanju i koliko su podaci alarmantni reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak GaRVanović razgovarala je s Martinom Markelić, voditeljicom voditeljica ESPAD istraživanja pri Službi za promicanje zdravlja HZJZ-a. Cijeli razgovor pogledajte u videu