Milanović na sastanku s Orbanom: Imamo detalje o čemu razgovaraju

U JEKU NAFTNOG RATA /

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u dvodnevnom je posjetu Mađarskoj. Dočekan je u Palači Sandor, gdje je održan sastanak s predsjednikom Mađarske Tamas Sulyok.

Zoran Milanović upravo se susreće s Viktorom Orbanom. U fokusu će biti pitanje energetike. Do tog susreta dolazi neposredno nakon što je Orban uspio izboriti izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruskih energenata i dobio američku potporu pred izbore koji ovu zemlju čekaju, dakle iduće godine.

Danas je ovaj susret također zanimljiv jer se odvija u jeku tenzija između dviju strana Hrvatske i Mađarske, odnosno Vlada upravo zbog pregovora koji se vode između MOL-a i JANAF-a oko novog ugovora. Podsjetimo, ranije mađarska strana, odnosno mađarski ministar vanjskih poslova, obrušio se na Hrvatsku, nazvavši je ratnim profiterima jer, kaže, žele zaraditi na podizanju cijena transporta, dok s druge strane hrvatska strana, odnosno premijer to oštro demantiraju, tako da će to svakako biti jedna od tema razgovora.

Milanović sutra odlazi u Pečuh, gdje će sudjelovati na svečanom obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj.