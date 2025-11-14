Vratio se Mijo Crnoja: Nećete prepoznati ministra koji je zbog lažne adrese ostao bez fotelje

IZGLEDA OPAKO /

Možda se sjećate onog Direkt klasika, kada je Panjkota kucao na baraku ministra Mije Crnoje. To je onaj ministar s najkraćim mandatom u povijesti.

Ministar je bio samo šest dana, jer je kao adresu prebivališta prijavio drvenu baraku u Samoboru. To je bilo 2016. a Miju Crnoju danas smo nakon dugo vremena vidjeli ponovno: sudjelovao je u Saboru na okruglom stolu "Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu". I potpuno je promijenio imidž.

Foto: Rtl Direkt

Više pogledajte u prilogu.