Najomraženiji čovjek na svijetu imao je mikropenis, a možda i samo jedan testis

Analiza DNK Adolfa Hitlera pokazala je da je nacistički diktator imao probleme u razvoju seksualnih organa, takozvani Kallmannov sindrom. I vrlo je vjerojatno da je imao mikropenis. Naš hit dana, ako ne i stoljeća. U subotu će britanski Channel 4 emitirati dokumentarac koji se zove Hitlerov DNK, diktatorov masterplan. Napravili su novu analizu njegovog DNK: koristili su krvavu krpu pronađeno na sofi u bunkeru na kojoj je počinio samubojstvo.

Uspjeli su razbiti mit koji postoji već dugo, prema kojem je Hitler imao židovske korijene. A međunarodni tim znanstvenika i povjesničara potvrdio je da je imao rijetki genetski poremećaj Kallmanov sindrom. Zbog čega je imao jedan testis, a vrlo vjerojatno i mikropenis. Ali, autori nisu stali samo na pretpostavkama: testovima poligenskog rizika ustanovili su da je imao visoku vjerojatnost za ADHD, autizam, ali i shizofreniju. A jedna genetičarka u fiilmu kaže: da je Hitler vidio svoje genetske rezultate, skoro sigurno bi sam sebe poslao u plinsku komoru.

Ali, Guardian je danas objavio kritičan tekst o dokumentarcu; kažu da se ne može sa sigurnošću tvrditi da je imao ijednu od navedenih bolesti, da bi to moglo donijeti stigmu onima koji ih imaju, ali i da su se autori dokumentarca odlučili za senzacionalistički i ne znanstveni pristup.