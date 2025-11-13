Dorian Ribarić otkrio stiže li nam idući tjedan snijeg

RTL-OV METEOROLOG /

Stiže li nam idući tjedan snijeg? Tako predviđaju slovenski meteorolozi koji kažu da dolazi nagla promjena vremena i snijeg, i to ne samo u gorju.

Vidi se to jasno i na projekcijama koje je objavio portal Metelogix - od sjevera prema jugu Europe spušta se hladan zrak. Njihova prognoza pokazuje da bi u Hrvatskoj moglo biti snijega. Slovenski meteorolozi kažu da bi snijeg mogao stići u nizine i to u drugoj polovini sljedećeg tjedna.

Provjerili smo što o takvim predviđanjima kaže RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.