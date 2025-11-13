Marko Vešligaj o povijesnom iskoraku nove strategije za rodnu ravnopravnost

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

EKSKLUZIVNO /

Zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su danas izvješće o strategiji za rodnu ravnopravnost hrvatskog europarlamentarca Marka Vešligaja, s 310 glasova za, 222 protiv i 68 suzdržanih.

Neke od glavnih točaka tiču se definiranja rodno uvjetovanog nasilja kao kaznenog djela s prekograničnom dimenzijom u Europskoj uniji, priznavanjem femicide kao zasebnog kaznenog djela te uključivanja prava na sigurnu i zakonitu skrb o pobačaju u Povelju EU-a.

Više o strategiji za rodnu ravnopravnost za RTL-ovu Mateu Vudrag Jaklin iznio je glavni izvjestitelj Marko Vešligaj.