FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSKLUZIVNO /

Marko Vešligaj o povijesnom iskoraku nove strategije za rodnu ravnopravnost

Zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su danas izvješće o strategiji za rodnu ravnopravnost hrvatskog europarlamentarca Marka Vešligaja, s 310 glasova za, 222 protiv i 68 suzdržanih.

Neke od glavnih točaka tiču se definiranja rodno uvjetovanog nasilja kao kaznenog djela s prekograničnom dimenzijom u Europskoj uniji, priznavanjem femicide kao zasebnog kaznenog djela te uključivanja prava na sigurnu i zakonitu skrb o pobačaju u Povelju EU-a.

Više o strategiji za rodnu ravnopravnost za RTL-ovu Mateu Vudrag Jaklin iznio je glavni izvjestitelj Marko Vešligaj.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.11.2025.
21:00
Matea Vudrag Jaklin
Marko VešligajEuropski ParlamentStrategija Za Rodnu Ravnopravnost
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx