Ravnateljica progovorila o tučnjavi u srcu Zagreba: 'Djeca su pod traumom'
Dvoje splitskih srednjoškolaca koji su u srijedu u tučnjavi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića zadobili ozljede glave i tijela zadržani su u Klaićevoj. Sada su stabilno.
Ostali učenici dviju splitskih škola vratili su se kućama, ali na nastavi nisu bili. U školu stiže krizni tim, a na zagrebački središnji Trg policija koja je i privela nasilnike.
Progovorila ravnateljica splitske škole
O okolnostima napada za RTL Danas govori ravnateljica škole Mirela Žižić, koja nam kaže da su joj učenici rekli da su napadnuti bez razloga: 'Dio učenika se nakon Velesajma našao na Trgu gdje ih je tridesetak nepoznatih počinitelja napalo i došlo je do sukoba, srećom policija je došla brzo'.
'Djeca su pod traumom, već smo kontaktirali nadležne institucije i krizni centar. Učinit ćemo sve za dobrobiti i sigurnost naše djece, to nama je prioritet', dodaje ravnateljica.
