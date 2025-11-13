FREEMAIL
STIŽE KRIZNI TIM /

Ravnateljica progovorila o tučnjavi u srcu Zagreba: 'Djeca su pod traumom'

Dvoje splitskih srednjoškolaca koji su u srijedu u tučnjavi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića zadobili ozljede glave i tijela zadržani su u Klaićevoj. Sada su stabilno. 

Ostali učenici dviju splitskih škola vratili su se kućama, ali na nastavi nisu bili. U školu stiže krizni tim, a na zagrebački središnji Trg policija koja je i privela nasilnike. 

Progovorila ravnateljica splitske škole

O okolnostima napada za RTL Danas govori ravnateljica škole Mirela Žižić, koja nam kaže da su joj učenici rekli da su napadnuti bez razloga: 'Dio učenika se nakon Velesajma našao na Trgu gdje ih je tridesetak nepoznatih počinitelja napalo i došlo je do sukoba, srećom policija je došla brzo'. 

'Djeca su pod traumom, već smo kontaktirali nadležne institucije i krizni centar. Učinit ćemo sve za dobrobiti i sigurnost naše djece, to nama je prioritet', dodaje ravnateljica.

13.11.2025.
19:13
Dragana Eterović
SplitZagrebUčeniciNapad
