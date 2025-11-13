Bolest je uranila, ima sve više zaraženih: Dio Hrvata ne može do cjepiva

Broj oboljelih od gripe sve više raste i to nekoliko tjedana ranije u odnosu na zadnjih deset sezona. U nekim gradovima poput Zagreba vlada veliko zanimanje za cijepljenjem i traže se dodatni termini. Na jugu vlada druga priča. Građani koji žele kupiti cjepivo ne mogu jer ljekarnici kažu nemaju niti jedno!

U pojedinim ordinacijama obiteljske medicine u Zagrebu traži se doza cjepiva protiv gripe više – interes je ove godine znatno veći nego lani. "Imam jednu zaštitu da se ne razbolim kada dođe gripa", kaže nam uz osmijeh Biserka Pavliša iz Zagreba. Cijepi se već godinama, baš kao i njezina sugrađanka Jasna Gršković koja svim starima i mladima savjetuje da se cijepe protiv grpe.

U ordinaciji doktorice Mirele Marković ove godine naručeno je 280 doza cjepiva, dok je dosad potrošeno njih 250. "Naši kronični pacijenti svjesni su svih prednosti cijepljenja. Procjepljujemo veliku većinu njih. Ako potrošim sve doze, sljedeći tjedan naručujem još 30-ak", ističe Marković.

Besplatno cjepivo

Podsjetimo, cjepivo protiv gripe besplatno je za:

osobe starije od 65 godina

štićenike i zaposlenike domova za starije

odrasle i djecu s kroničnim bolestima

zdravstvene radnike

trudnice

Za ostale građane cijena cjepiva u ljekarni iznosi oko 15 eura – no, više ga nema. Ljekarne nisu dobile nove isporuke od kraja listopada. "Ljekarne su pokušale osigurati dodatne doze za radno aktivnu populaciju, ali tih cjepiva više nema", kaže Mirjana Lana Kosanović Ličina, voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti u NZJZ-u Dr. Andrija Štampar.

Cjepiva za građane iz rizičnih skupina i dalje ima. Kako bi bila što dostupnija, od srijede su u zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar otvoreni novi termini za cijepljenje. "Prebolio sam gripu prije desetak godina. Tada sam shvatio koliko je to teška bolest, pa se od tada cijepim svake godine", govori nam Zagrepčanin Robert.

Podaci HZJZ-a

Prema podacima HZJZ-a, tijekom prvih šest tjedana sezone gripe u Hrvatskoj je prijavljeno 1.070 oboljelih, od čega čak 404 u posljednjem tjednu.

U Zadru, međutim, interes za cijepljenje nije toliko velik. "Prošle godine imali smo višak cjepiva, ove godine smo naručili manje i već potrošili tri četvrtine. Čini mi se da će ove godine sve otići", navodi Ivana Bator Pavić, liječnica obiteljske medicine

U Primorsko-goranskoj županiji vlada veći interes nego očekivano. Andrea Petaros Šuran, epidemiologinja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kaže: "Interes je ove godine iznad očekivanja. Zbog toga smo išli po dodatne doze u Zagreb. Građani se mogu cijepiti kod svojih liječnika ili izravno kod nas na Zavodu".

Najviše oboljelih zasad je među djecom školske i predškolske dobi, dok je najmanje gripe među osobama starijima od 65 godina – onima koji se redovito cijepe među prvima.

