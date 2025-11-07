Liječnica upozorila sve koji izbjegavaju cijepljenje protiv gripe: 'Tad je već prekasno'

RASTE BROJ OBOLJELIH /

Dramatična je situacija s gripom u Velikoj Britaniji. U godinu dana broj smrtnih slučajeva drastično se povećao. Porast umrlih bilježi i Hrvatska kao i broj novozaraženih. U pet tjedana ove sezone prijavljeno je gotovo 700 slučajeva.Nakon što se prošle zime prvi put odlučila cijepiti protiv gripe, gospođa Marija i ove je godine primila svoju dozu.

“Ne bojim se cijepljenja. Prije se nisam cijepila, jednostavno sam mislila da imam relativno dobar imunološki sustav. Ali odlučila sam i ove godine – doduše, čekala sam skoro zadnji dan, ali znala sam da za mene ima jedno cjepivo još,” kaže Marija iz Zagreba.

Gripa je u Hrvatskoj prisutna već pet tjedana, a broj oboljelih raste. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, situacija je ozbiljnija nego u isto vrijeme prošle sezone.

“Zaprimili smo 666 prijava oboljelih od gripe. Najveći broj prijava dolazi iz Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Istarske županije. Na bolničko liječenje zaprimljeno je 44 oboljelih, a jedna osoba zahtijevala je intenzivnu skrb,” ističe epidemiologinja HZJZ-a Goranka Petrović.

Za ovu sezonu osigurano je 420 tisuća doza cjepiva. Cijepiti se i dalje može kod obiteljskih liječnika, no interes pacijenata je i dalje skroman.

“Svi oni koji izbjegavaju cijepljenje ili pridržavanje epidemioloških mjera, praktički kad-tad se razbole ili vide nekoga tko je jako bolestan, hospitaliziran ili – nažalost – s lošim ishodom. Tek tad se osvijesti, a tad je prekasno. Mi bismo htjeli da do te svijesti dođe što prije,” poručuje Andrej Čuš, liječnik obiteljske medicine iz Zagreba. O sezoni gripe saznajte u prilogu Lucije Ptičar.