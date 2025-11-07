General-bojnik otkrio brine li ga da će eskalirati neredi u Splitu: 'Ti nisu prijatelji...'

"Neka se zapitaju zbog čega prosvjeduju" - tako je premijer Andrej Plenković komentirao sutrašnji prosvjed. Za histeriju i manipulaciju osjećajima građana prozvao je ljevicu i krajnju desnicu.

Oni mu odgovaraju da je za posljedice radikalizacije društva odgovoran upravo premijer. Istodobno, predsjednik Zoran Milanović komentirao je prosvjed Torcide.

Dobrodošao je Zoran Milanović na obljetnicu Fakulteta političkih znanosti. Nakon što je prije tri dana oštro osudio incident u Splitu i uhićene nazvao "vucibatinama", o sutrašnjem prosvjedu Torcide - bez komentara.

isto vrijeme Andrej Plenković okružen generalima na 20. obljetnici Hrvatskog generalskog zbora. Inicijativa za prosvjed mu, kaže, nije neočekivana. Ne brine ga ni da će ova napeta situacija sutra dodatno eskalirati.

Poruka generala-bojnika Marinka Krešića

Upad na Dane srpske kulture još je jednom oštro osudio pa i branitelje i Generalski zbor pozvao da pošalju istu poruku.

General-bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora poručio je: "Svi u slobodnoj Hrvatskoj imaju mjesto da žive i molimo sve koji rade nerede da ti nisu prijatelji ni braniteljima ni Generalskom zboru."

Na pitanje brine li ga da bi sutra mogli biti neredi na tom prosvjedu, odgovara negativno.

"Ne vjerujem da će biti jer su pametni i mladi branitelji. Oni su itekako pametni ljudi da bi išli na neke prosvjede i rušenje bilo kakve situacije koja se dogodi u sljedećim satima", ističe.

