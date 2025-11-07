Plenković prozvao ljevicu i krajnju desnicu za histeriju i manipulaciju osjećajima

TUGA I PONOS /
Posljednji oproštaj od vukovarskog heroja Zorislava Gašpara
"Neka se zapitaju zbog čega prosvjeduju" - tako je premijer Andrej Plenković komentirao sutrašnji prosvjed. Za histeriju i manipulaciju osjećajima građana prozvao je ljevicu i krajnju desnicu.
Oni mu odgovaraju da je za posljedice radikalizacije društva odgovoran upravo premijer. Istodobno, predsjednik Zoran Milanović komentirao je prosvjed Torcide.
Dobrodošao je Zoran Milanović na obljetnicu Fakulteta političkih znanosti. Nakon što je prije tri dana oštro osudio incident u Splitu i uhićene nazvao "vucibatinama", o sutrašnjem prosvjedu Torcide - bez komentara.