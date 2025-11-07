FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI PROSVJEDA /

Plenković prozvao ljevicu i krajnju desnicu za histeriju i manipulaciju osjećajima

"Neka se zapitaju zbog čega prosvjeduju" - tako je premijer Andrej Plenković komentirao sutrašnji prosvjed. Za histeriju i manipulaciju osjećajima građana prozvao je ljevicu i krajnju desnicu.

Oni mu odgovaraju da je za posljedice radikalizacije društva odgovoran upravo premijer. Istodobno, predsjednik Zoran Milanović komentirao je prosvjed Torcide.

Dobrodošao je Zoran Milanović na obljetnicu Fakulteta političkih znanosti. Nakon što je prije tri dana oštro osudio incident u Splitu i uhićene nazvao "vucibatinama", o sutrašnjem prosvjedu Torcide - bez komentara.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.11.2025.
20:08
RTL Danas
ZagrebAndrej PlenkovićZoran Milanović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx