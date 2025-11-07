Plenković prozvao ljevicu i krajnju desnicu za histeriju i manipulaciju osjećajima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UOČI PROSVJEDA /

"Neka se zapitaju zbog čega prosvjeduju" - tako je premijer Andrej Plenković komentirao sutrašnji prosvjed. Za histeriju i manipulaciju osjećajima građana prozvao je ljevicu i krajnju desnicu.

Oni mu odgovaraju da je za posljedice radikalizacije društva odgovoran upravo premijer. Istodobno, predsjednik Zoran Milanović komentirao je prosvjed Torcide.

Dobrodošao je Zoran Milanović na obljetnicu Fakulteta političkih znanosti. Nakon što je prije tri dana oštro osudio incident u Splitu i uhićene nazvao "vucibatinama", o sutrašnjem prosvjedu Torcide - bez komentara.