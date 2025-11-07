Majke u Hrvatskoj pucaju pod teretom dana koji traje prekratko: 'Odmorim kad tijelo kaže dosta'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POKAZALO ISTRAŽIVANJE /

Dan jednostavno nema dovoljno sati – poručuje većina Hrvata, a najveći teret nose zaposlene majke.

Besima Imširović, šefica kuhinje i majka, otkriva nam što njoj čini stres:

"Od posla, do čišćenja doma, kuhanja ručka, treba mi za to i 24 sata bez spavanja! Odmorim samo kad mi tijelo kaže da je dosta."

I nije jedina. Gotovo 60 posto žena osjeća visoku razinu stresa, u odnosu na 48 posto muškaraca, pokazuje novo istraživanje portala MojPosao i udruge CESI. Pogledajte više u prilogu Tee Mihanović