FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKAZALO ISTRAŽIVANJE /

Majke u Hrvatskoj pucaju pod teretom dana koji traje prekratko: 'Odmorim kad tijelo kaže dosta'

Dan jednostavno nema dovoljno sati – poručuje većina Hrvata, a najveći teret nose zaposlene majke.

Besima Imširović, šefica kuhinje i majka, otkriva nam što njoj čini stres:

"Od posla, do čišćenja doma, kuhanja ručka, treba mi za to i 24 sata bez spavanja! Odmorim samo kad mi tijelo kaže da je dosta."

I nije jedina. Gotovo 60 posto žena osjeća visoku razinu stresa, u odnosu na 48 posto muškaraca, pokazuje novo istraživanje portala MojPosao i udruge CESI. Pogledajte više u prilogu Tee Mihanović

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.11.2025.
11:34
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx