Dvije sjekire, tri koplja i posuda za vjerske rituale: Grob otkrio da je tu bila i dama...

U šumi na Papuku arheolozi uklanjaju slojeve zemlje s otkrivenog grobnog humka pripadnika ratničke aristokracije iz 8. stoljeća prije nove ere.

„Da je riječ o ratniku svjedoči nam bogata ratnička oprema, imamo tri željezna koplja, dvije željezne sjekire, ono što je vrlo zanimljivo je da imamo i jedno brončano koplje koje bi zapravo trebalo pripadati razdoblju prije toga i imamo veliki gozbeni komplet.“ kaže Hrvoje Potrebica, profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Količina vrijednih predmeta u monumentalnom grobu koji je bio obzidan kamenom i prekriven zemljom impresionira i najiskusnije istraživače.

„To je stvarno prava senzacija, to je nalaz koji vidimo tu, nije jedan od najbitnijih nalaza u zadnjih desetak, dvadeset godina u Hrvatskoj, nego možemo kazati da je u Europi.“ kaže Borut Križ, kustos Dolenjskog muzeja Novo Mesto, Slovenija.

Pronađene su i brončane posude vrlo rijetke u starijem željeznom dobu, a među njim i jedna posebno ukrašena zbog čega je i iznimno vrijedna.

„To vam je razina bilo kojeg statusnog simbola kojega možete zamisliti, luksuzni automobil ili tako nešto, da ih imate recimo pedesetak u cijeloj Europi i da se jedan nalazi upravo kod vas.“ kaže profesor Potrebica.

Sreća i ushićenje

A pred arheolozima koji rade na nalazištu - predmeti su o kojima su učili na fakultetu.

„Nama su govorili na fakultetu da ih nećemo vjerojatno nikada u životu vidjeti, osim u knjizi, tako da kada vam se to pojavi pred očima prvo što osjećate je nekakvu sreću i ushićenje.“ kaže Luka Drahotusky Bruketa, voditelj terenskog istraživanja.

Osjeća se i odgovornost čuvanja vrijednosti i otkrivanja tajni kojih je u ovom grobnom mjestu mnogo.

„Imamo i komplet ženskog nakita, stoga nije isključeno da je riječ o dvojnom grobu, odnosno da uz ovog moćnog ratnika imamo i jednu damu.“ otkriva Hrvoje Potrebica.

U željezno doba pokojnici su se spaljivali, njihovi ostaci dopremali se u grob, a oko njih polagali predmeti koji su im bili važni. U ovom grobu je i kernos – posuda za vjerske rituale.

„Vjerovali su u život poslije smrti, trebali su imati sve ove stvari koje ih opredjeljuju, što se može najbolje staviti u grob, to je stavljeno tu u taj grob.“ kaže Borut Križ.

U grobu na Papuku kod mjesta Vetovo iznad Požeške kotline očito je sahranjena elita zajednice koja je živjela na nalazištima grafita koji se u to doba koristio pri izradi i ukrašavanju keramike.

„Što je zapravo na neki način blago Zlatne doline u željeznom dobu, grafit je u to doba imao izuzetnu vrijednost.“ kaže Hrvoje Potrebica.

A svoju su moć i bogatstvo gradili trgovinom - između različitih civilizacija koje su spajali.