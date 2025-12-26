FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U MEKSIKU /

Najmanje 10 mrtvih, među kojima i dijete u strašnoj autobusnoj nesreći

Najmanje 10 mrtvih, među kojima i dijete u strašnoj autobusnoj nesreći
×
Foto: Screenshot X Imagen Television

Prometne nesreće, u kojima sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku, a uzrokovane su prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima

26.12.2025.
7:29
Hina
Screenshot X Imagen Television
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje je deset osoba poginulo, a 32 su ozlijeđene u autobusnoj nesreći u istočnom meksičkoj saveznoj državi Veracruz, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontecomatlanu, dok je autobus putovao iz Mexico Cityja prema selu Chicontepec.

"Trenutačno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", priopćio je ured gradonačelnika Zontecomatlana.

Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku. Često su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima. Krajem studenog, deset je ljudi poginulo, a 20 je ozlijeđeno u sličnoj nesreći u Michoacanu (zapad).

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Autobusna NesrećaMeksikoPoginuli
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U MEKSIKU /
Najmanje 10 mrtvih, među kojima i dijete u strašnoj autobusnoj nesreći