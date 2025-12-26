Najmanje 10 mrtvih, među kojima i dijete u strašnoj autobusnoj nesreći

Najmanje je deset osoba poginulo, a 32 su ozlijeđene u autobusnoj nesreći u istočnom meksičkoj saveznoj državi Veracruz, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontecomatlanu, dok je autobus putovao iz Mexico Cityja prema selu Chicontepec.

En #Nochebuena, un autobús cayó a un barranco en #Zontecomatlán, #Veracruz, dejando 10 muertos y 32 heridos; ante la falta de ambulancias, pobladores y autoridades auxiliaron a las víctimas.#ImagenNoticias con @nacholozano@enriquereporte pic.twitter.com/OlWRMuVBxJ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 26, 2025

"Trenutačno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", priopćio je ured gradonačelnika Zontecomatlana.

Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku. Često su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima. Krajem studenog, deset je ljudi poginulo, a 20 je ozlijeđeno u sličnoj nesreći u Michoacanu (zapad).

