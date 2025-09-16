Slavni Nikša Kaleb roni amfore s vinom. Ovo morate vidjeti

KINA ISPOD MORA /

Nikša Kaleb, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš, profesionalni je ronilac koji obožava more, rijeke, jezera, obožava vrijeme provoditi pod vodom, slanom ili slatkom, bistrom ili mutnom, toplom ili hladnom, bilo kakvom. Kaleb je došao na genijalnu ideju. Naime, Kaleb i Ernest Tolj, vlasnik vinarije Saint Hills, napunili su vrhunsko vino Dingač u posebno izrađene amfore te ih spustili u kaveze na dnu uvale Zlatna vala ispred Pelješca. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana. Vino koje trenutačno leži na dnu Malostonskog zaljeva berba je iz 2019. godine. Spakirano je 400 boca od 0,7 litara i 100 boca od litre, a čeka vađenje i prve kupce. Riječ je o vrhunskom, iznimno kvalitetnom vinu. Dogovor svih uključenih u projekt je da se zadrži visoka razina - vino se neće puniti svake godine, već samo iznimno, u najboljim berbama.

Nikša Kaleb je za specijal Net.hr-a pod nazivom Karijera nakon karijere objasnio o čemu se tu radi:

"Zabavniji dio priče je poljoprivredno - turistički. Znači, spoj amfora, odnosno amfora i vina. Amfore kojeg su grčkog oblika, vino koje je iz doline Neretve, odnosno sa Pelješca. Uspio sam na taj način spojiti osvajanje Olimpijskih igara 2004. u Grčkoj sa dolinom Neretve. Imamo u Metkoviću jednog vrsnog arheologa - Smiljana Gluščevića koji je svojevremeno bio i ravnatelj arheološkog muzeja u Zadru. Sad je čovjek u mirovini. Roneći uz Pelješac, nalazili bi ostatke amfora, pa smo to i njemu prijavljivali. Onda bi on uzimao uzorke sa svim dozvolama i ovlaštenjima. Onda se meni u glavi spojila ta neka ideja spojiti ronjenje i rukomet i opet razgovarajući s njim, dao mi je prijedlog da koristim amforu s otoka Rodosa, znači grčki tip amfore i to mi se super poklopilo zbog osvajanja Olimpijskih igara u Grčkoj. Dakle, em osvojene Olimpijske igre, em osvojeno zlato u zemlji odakle potječe sama ideja o olimpijskom natjecanju. Nakon što sam našao majstora, čovjeka koji to može izraditi, napravili smo te amfore od koje je svaka ručni rad. Dakle, nisu iz nekog kalupa pa da se radi serijski kao čaše, a uz to moram reći i taj oblik amfore iz Grčke, nije neki oblik kojeg sam ja izmislio, pa da sad moram zaštiti patent, nego je to amfora koja može replicirati bilo tko. U toliko mi je bilo lakše što se tiče izbora amfora. Napravljena je određena količina, nije namjera da bi sad to radili konfekcijski svake godine, pa da se ide u neku masovnu prodaju i proizvodnju, nego jednostavno uspio sam spojiti svoj sportski dio priče sa svojim hobijem, a uz to vlasnik vinarije je iz Metkovića, Ernest Tolj, a vinarija se zove Saint Hills. I taj mi s dio priče poklopio, da smo svi iz Metkovića, iz doline Neretve i taj naziv vina - Olicron - je zapravo spoj Olimp - Croatia - Neretva. Naravno, moći će se kupiti preko web shopa, ali ponavljam - mala je količina i serija tih amfora. Neće se moći kupovati po nekim trgovačkim centrima."