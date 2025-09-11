Dotaknuli se sportaši /

Tragedija koja je potresla Ameriku: Ubojstvo Charlieja Kirka šokiralo i sportsku javnost

Foto: Profimedia

Arnold Schwarzenegger isto tako na svom X profilu kazao je kako je politika postala bolest u ovoj državi

11.9.2025.
10:04
T.M
Profimedia
Atentat na konzervativnog političara Charlieja Kirka, koji je ubijen tijekom skupa u saveznoj državi Utah, odjeknuo je širom SAD-a. Vijest je potresla ne samo političku, nego i sportsku javnost, a brojni poznati sportaši i javne osobe izrazili su tugu i poruke podrške njegovoj obitelji.

Boksač i medijska ličnost Jake Paul reagirao je emotivnom porukom:

'Charlie Kirk je upucan jer je govorio istinu. I to je doslovno sve. Kakvo mentalno bolesno vrijeme u kojem živimo. Više nego ikad trebamo Boga. Molim za Charliejevu obitelj i molim da se ovi zli ljudi izliječe.'

 

 

Legendarni quarterback Brett Favre poručio je:

'Ostao sam bez riječi. Jedino što mi pada na pamet jest – tragedija. Molim vas, uključite Charlieja Kirka i njegovu obitelj u svoje molitve...'

 

 

Mladi igrač New York Giantsa Jaxson Dart na Instagramu je podijelio priču sa statusom:

'Molim za njega i njegovu obitelj ❤️!! Charlie je učinio velike stvari za našu zemlju!! Političko nasilje MORA PRESTATI!! Molite za našu domovinu. Ovo je odvratno i tužno!!!'

 

 

Reakcije su stigle i od drugih poznatih imena. Arnold Schwarzenegger isto tako na svom X profilu kazao je kako je politika postala bolest u ovoj državi, te boksačka zvijezda Ryan Garcia uputili su riječi podrške, a Garcia je napisao:

'Može se osjetiti tišina u zraku, može se osjetiti trenutak tišine na nebesima za Charlieja Kirka. Počivaj na nebu, Charlie Kirk.'

 

 

Jedan od najboljih kickera u NFL-u, Harrison Butker iz Kansas City Chiefsa, objavio je poruku vjere i suosjećanja:

'Hvala ti na snažnom svjedočanstvu za Krista @charliekirk11. Hvala ti što si slijedio istinu i vodio svoju obitelj kao muž i otac. Podaj mu, Gospodine, vječni počinak i svjetlost vječna neka mu svijetli. Neka njegova duša i duše svih vjernih pokojnika, po milosrđu Božjem, počivaju u miru. Amen.'

 

Sportske organizacije također su odale počast. New York Yankeesi održali su minutu šutnje prije utakmice s Detroit Tigersima, dok je sveučilište Utah Valley otkazalo nogometni dvoboj protiv UC Davisa zbog aktivne policijske istrage nakon pucnjave na kampusu.

Tragedija je ujedinila sportsku i širu javnost u pozivu na molitvu, suosjećanje i osudu političkog nasilja koje je još jednom potreslo Ameriku.

Pogledajte video: Ubijen Trumpov saveznik i jedan od najpoznatijih konzervativnih influensera: Tko je Charlie Kirk?

Charlie KirkArnold SchwarzeneggerRyan GarciaHarrison ButkerNew York YankeesJake Paul
Tragedija koja je potresla Ameriku: Ubojstvo Charlieja Kirka šokiralo i sportsku javnost