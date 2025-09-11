Tragedija koja je potresla Ameriku: Ubojstvo Charlieja Kirka šokiralo i sportsku javnost

Atentat na konzervativnog političara Charlieja Kirka, koji je ubijen tijekom skupa u saveznoj državi Utah, odjeknuo je širom SAD-a. Vijest je potresla ne samo političku, nego i sportsku javnost, a brojni poznati sportaši i javne osobe izrazili su tugu i poruke podrške njegovoj obitelji.

Boksač i medijska ličnost Jake Paul reagirao je emotivnom porukom:

'Charlie Kirk je upucan jer je govorio istinu. I to je doslovno sve. Kakvo mentalno bolesno vrijeme u kojem živimo. Više nego ikad trebamo Boga. Molim za Charliejevu obitelj i molim da se ovi zli ljudi izliječe.'

Charlie Kirk got shot for telling the truth. That is literally it.



What a mentally sick time we are living through



We need god more than ever



Praying for Charlie’s family and praying for these evil people to heal — Jake Paul (@jakepaul) September 10, 2025

Legendarni quarterback Brett Favre poručio je:

'Ostao sam bez riječi. Jedino što mi pada na pamet jest – tragedija. Molim vas, uključite Charlieja Kirka i njegovu obitelj u svoje molitve...'

I'm at a loss for words. Only thing I can think of is tragic.



Please keep Charlie Kirk and his family in your prayers... pic.twitter.com/yUYSZ8Gm16 — Brett Favre (@BrettFavre) September 10, 2025

Mladi igrač New York Giantsa Jaxson Dart na Instagramu je podijelio priču sa statusom:

'Molim za njega i njegovu obitelj ❤️!! Charlie je učinio velike stvari za našu zemlju!! Političko nasilje MORA PRESTATI!! Molite za našu domovinu. Ovo je odvratno i tužno!!!'

Prayers: Giants star rookie QB Jaxson Dart has posted that he is heartbroken over the tragic passing of Charlie Kirk.



“Praying for him and his family!! Charlie did great things for our country!! Political Violence NEEDS TO STOP!!”



Praying for the entire Kirk family 💔🙏 pic.twitter.com/MgnyEfUyeM — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 10, 2025

Reakcije su stigle i od drugih poznatih imena. Arnold Schwarzenegger isto tako na svom X profilu kazao je kako je politika postala bolest u ovoj državi, te boksačka zvijezda Ryan Garcia uputili su riječi podrške, a Garcia je napisao:

'Može se osjetiti tišina u zraku, može se osjetiti trenutak tišine na nebesima za Charlieja Kirka. Počivaj na nebu, Charlie Kirk.'

You can feel the silence In the air, you can feel a moment of silence in the heavens for Charlie Kirk.



Rest in heaven Charlie Kirk — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 10, 2025

Jedan od najboljih kickera u NFL-u, Harrison Butker iz Kansas City Chiefsa, objavio je poruku vjere i suosjećanja:

'Hvala ti na snažnom svjedočanstvu za Krista @charliekirk11. Hvala ti što si slijedio istinu i vodio svoju obitelj kao muž i otac. Podaj mu, Gospodine, vječni počinak i svjetlost vječna neka mu svijetli. Neka njegova duša i duše svih vjernih pokojnika, po milosrđu Božjem, počivaju u miru. Amen.'

Thank you for your strong witness for Christ @charliekirk11. Thank you for pursuing truth and leading your family as a husband and father. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May their soul and the souls of all the faithful departed,… — Harrison Butker (@buttkicker7) September 10, 2025

Sportske organizacije također su odale počast. New York Yankeesi održali su minutu šutnje prije utakmice s Detroit Tigersima, dok je sveučilište Utah Valley otkazalo nogometni dvoboj protiv UC Davisa zbog aktivne policijske istrage nakon pucnjave na kampusu.

Tragedija je ujedinila sportsku i širu javnost u pozivu na molitvu, suosjećanje i osudu političkog nasilja koje je još jednom potreslo Ameriku.

