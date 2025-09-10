Miljenik žena sve iznenadio s novom frizurom nakon US Opena: 'Carlos, što je to?'

Carlos Alcaraz stigao je na US Open s neočekivanom promjenom frizure, a već prije prvog meča posljednjeg Grand Slam turnira zaintrigirao je fanove. Prije dva tjedna otkrio je da je njegova “nulerica” rezultat greške brata pri šišanju, no čini se da mu je upravo ta nova frizura donijela sreću, do finala nije izgubio niti jedan set.

U nedjelju je u finalu svladao Jannika Sinnera u četiri seta (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), osvojio svoj šesti Grand Slam naslov i vratio se na vrh ATP ljestvice. Nakon pobjede ispunio je i obećanje koje je dao novinarima: ponovno je promijenio izgled.

😭💇‍♂️🇪🇸 Carlos Alcaraz unveils his new haircut



BLONDECARAZ IS HERE! 😂



📸 victorbarbers5 on IG pic.twitter.com/F3boCr50qR — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 9, 2025

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile fotografije njegovog novog imidža, ovog puta kratka kosa posvijetljena tj 'zblajhana', što su mnogi i očekivali, ali malo tko je očekivao koliko će efekt biti upečatljiv.

