Kod dvojice tinejdžera pronađeno gotovo tisuću komada zabranjene pirotehnike

Nastavljajući niz aktivnosti usmjerenih na pronalazak i oduzimanja nedozvoljenog posjedovanja pirotehničkih sredstava, zagrebačka policija je u odvojenim slučajevima kod dvojice maloljetnika u subotu navečer u Dugavama pronašla ukupno 925 komada pirotehničkih sredstava nedozvoljenih kategorija.

U prvom slučaju policijski službenici su oko 18.45 sati u Dugavama na području Novog Zagreba uočili maloljetnika te utvrdili da nedozvoljeno posjeduje pet komada pirotehničkih sredstava od čega tri komada kategorije F3 i dva nepoznate marke i kategorije.

Daljnjim aktivnostima policije i obavljenom pretragom stana na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto još 849 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2 i F3.

Podignute optužnice protiv obojice

Protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Sat vremena kasnije, također u Dugavama uočen je još jedan maloljetnik te su policijski službenici utvrdili da nedozvoljeno posjeduje 17 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1.

Daljnjim aktivnostima u pretrazi stana na području Novog Zagreba, pronađena su i oduzeta još 54 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2. I njega očekuje optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Policija uputila apel roditeljima

"Pirotehnička sredstva nisu igračke", poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena.

Upozorio je da je "svako pirotehničko sredstvo eksplozivno sredstvo", te naveo kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima:

"Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna".

Prodaja i korištenje pirotehnike

Podsjetimo, prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba samo od 27. prosinca do 1. siječnja.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena je sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.

