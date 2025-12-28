FREEMAIL
POLICIJA TRAŽI SVJEDOKE /

Vozač BMW-a na Badnjak izazvao dvije prometne nesreće u Zagrebu u razmaku od par minuta

Vozač BMW-a na Badnjak izazvao dvije prometne nesreće u Zagrebu u razmaku od par minuta
Foto: Matija Habljak/pixsell

Policija poziva eventualne svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192

28.12.2025.
15:26
Andrea Vlašić
Matija Habljak/pixsell
Na Badnjak oko 17 sati na raskrižju Bolničke ceste, Ulice Medpotoki i Ulice Karažnik dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali crni BMW i crni Volkswagen Passat, piše PU zagrebačka.

Nedugo nakon toga, svega nekoliko minuta kasnije, u Ulici Medpotoki kod kućnog broja 14A zabilježena je i druga prometna nesreća. U njoj su sudjelovali isti BMW te crveni Renault Kangoo.

U jednom od sudara ozlijeđen je 58-godišnji muškarac kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Pozivaju se svjedoci s informacijama

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu na štetu 58-godišnjaka, Policijska uprava zagrebačka provela je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim muškarcem.

Po završetku istrage, protiv osumnjičenog je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava, a u zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku.

Kako bi se rasvijetlile sve okolnosti prometne nesreće u kojoj su sudjelovali crni BMW i crveni Renault Kangoo, a u kojoj je 58-godišnjak teško ozlijeđen, policija poziva eventualne svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija o božićnoj noći u Zagrebu: 'Nije bilo puno poziva, ali kada zovete 192...'

ZagrebBadnjakPrometna NesrećaBmw
