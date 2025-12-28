'Ako procjene da je istraga loše vođena, bit ćemo izbačeni iz Europe', upozorava predsjednik saveza

Kako vrijeme curi, sve se više detalja otkriva oko skandala s klađenjem u turskom nogometu. Prošlog tjedna tužitelji su naložili uhićenje 46 osoba, uključujući igrače, predsjednike klubova, komentatore i jednog suca, zbog sumnje u namještanja klađenja u turskim profesionalnim ligama.

Ta odluka dolazi samo mjesec dana nakon što je Turski nogometni savez suspendirao čak 1.024 igrača iz profesionalnih liga te izrekao zabrane za još 102 igrača iz prve dvije lige zbog "aktivnosti povezanih s klađenjem”.

Podsjetimo, skandal s klađenjem prvi je put izbio 27. listopada i bio je usmjeren samo na suce. Petogodišnja istraga Turskog nogometnog saveza utvrdila je da je 371 od 571 službenog suca u Turskoj imao otvorene račune za klađenje, a njih 152 aktivno su se kladila. Dok su se neki kladili samo jednom, 42 suca kladila su se na više od 1.000 nogometnih utakmica, pri čemu je utvrđeno da je jedan sudac uplatio čak 18.227 oklada. Od tih 152 suca, sedam je bilo sudaca najvišeg ranga, dok je 15 bilo pomoćnih sudaca u elitnom razredu natjecanja.

Ubrzo nakon objave TFF-a u listopadu, glavni kazneni tužitelj u Istanbulu izjavio je da će se priopćenje tretirati kao službena kaznena prijava te da će se postojeće istrage dodatno proširiti. Tada su uslijedile navedene zabrane koje su zadesile i igrače najvećeg turskog kluba Galatasaraya, Metehana Baltacıja i Erena Elmalıja, a nedavno je uhićen i kapetan Fenerbahçea, Mert Hakan Yandaş.

Situacija je postala toliko loša za klubove da je TFF od FIFA-e zatražio dodatni prijelazni rok od 15 dana kako bi klubovi popunili kadrove desetkovane suspenzijama.

"Svjesni smo da je ovo dug i težak put, ali svaka večer ima svoje jutro. Sunce će sigurno izaći nakon tame. Naša je dužnost uzdići turski nogomet na pravo mjesto i očistiti ga od sve prljavštine”, rekao je predsjednik Turskog nogometnog saveza Ibrahim Hacıosmanoğlu."Ako se procesom bude pravilno upravljalo, Turska bi mogla poslati snažnu poruku svijetu: da je turski nogomet očišćen”, nadodao je. "Loše vođenje istrage moglo bi dovesti do sankcija UEFA-e ili FIFA-e, uključujući moguće izbacivanje turskih klubova iz europskih natjecanja," zaključio je Hacıosmanoğlu

S obzirom na moguće nove kaznene prijave, sudske procese i daljnje zabrane koje se očekuju, čini se da je kraj ovom velikom nogometnom skandalu još daleko.

