Nevjerica na tribinama: Australac razbio bolid prije starta utrke, publika ostala šokirana

Uoči starta utrke u Australiji dogodila se scena koja je šokirala domaće navijače i potpuno promijenila atmosferu na stazi. Lokalni heroj Oscar Piastri doživio je težak incident već tijekom zagrijavanja, nakon kojeg je njegov bolid završio razbijen uz zaštitnu ogradu.

Australska publika nadala se dobrom rezultatu domaćeg vozača, no vikend za McLaren ionako nije započeo idealno nakon skromnijih kvalifikacija. Ipak, nitko nije očekivao da će utrka za Piastrija završiti još prije samog starta.

Tijekom zagrijavanja Piastri je izgubio kontrolu nad bolidom na izlazu iz četvrtog zavoja. Prema riječima Landa Norrisa u radijskoj komunikaciji, bolid je proklizao preko izlaznog rubnika, nakon čega je vozač izgubio kontrolu i snažno udario u zaštitnu ogradu. Udara je bio toliko snažan da su dijelovi bolida završili rasuti po stazi.

Prizor je šokirao gledatelje na tribinama, koji su u nevjerici promatrali kako njihov domaći predstavnik završava utrku prije nego što je ona zapravo i započela. U studiju su komentatori također ostali iznenađeni, istaknuvši kako se čini da se “prokletstvo australskih vozača” ponovno pojavilo na domaćoj utrci.

Incident je snažno odjeknuo i u garaži McLarena. Šef momčadi Andrea Stella tijekom prijenosa nije skrivao nevjericu, svjestan što ovo znači za njegovu momčadi.

Da bi situacija za momčadi bila još neugodnija uoči samog starta, novi problem dogodio se i u garaži Audija. Tijekom kruga zagrijavanja bolid Nica Hülkenberga iznenada je ostao bez pogona i zaustavio se na stazi.

Ovaj neočekivani događaj sigurno je utjecao na daljnji tijek utrke, dok je za domaće navijače u Melbourneu jutro koje je trebalo biti ispunjeno nadom vrlo brzo preraslo u veliko razočaranje.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona je posebna: 'Ovo su najveće promjene ikada'