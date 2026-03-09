Najljepša sportašica od slavnog zaručnika dobila poklon vrijedan pola milijuna dolara

Jutta Leerdam i Jake Paul privukli su pažnju na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu. Njih dvoje jedan su od najpopularnijih sportskih parova današnjice.

Nizozemska klizačica u Milanu je osvojila zlato i srebro, a sve je u euforiji s tribina pratio i Jake Paul, boksač i YouTuber koji nije mogao sakriti niti suze. Koji tjedan nakon Igara na Instagramu je podijelio što je kupio Jutti kao poklon za vrhunski uspjeh na ZOI.

"Samo najbolje za moju kraljicu. Naporno je radila za zlato i srebro pa sam joj nabavio brončani Mercedes G wagon", podijelio je boksač.

Riječ je o luksuznom Mercedesovu džipu G klase. Cijena mu se kreće između 500 i 700 tisuća dolara. Prava sitnica. U fotogaleriji pogledajte kako izgleda.