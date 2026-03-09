FREEMAIL
MAJKO DRAGA /

Najljepša sportašica od slavnog zaručnika dobila poklon vrijedan pola milijuna dolara
Foto: ROBIN UTRECHT/SplashNews.com/Splash/Profimedia
1 /24
Jutta Leerdam i Jake Paul privukli su pažnju na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu. Njih dvoje jedan su od najpopularnijih sportskih parova današnjice.

Nizozemska klizačica u Milanu je osvojila zlato i srebro, a sve je u euforiji s tribina pratio i Jake Paul, boksač i YouTuber koji nije mogao sakriti niti suze. Koji tjedan nakon Igara na Instagramu je podijelio što je kupio Jutti kao poklon za vrhunski uspjeh na ZOI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jake Paul (@jakepaul)

 

 

 

"Samo najbolje za moju kraljicu. Naporno je radila za zlato i srebro pa sam joj nabavio brončani Mercedes G wagon", podijelio je boksač.

Riječ je o luksuznom Mercedesovu džipu G klase. Cijena mu se kreće između 500 i 700 tisuća dolara. Prava sitnica. U fotogaleriji pogledajte kako izgleda.

9.3.2026.
18:18
Sportski.net
ROBIN UTRECHT/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Jutta LeerdamJake PaulZimske Olimpijske Igre 2026Mercedes
