Atraktivna Jutta prodala famozni kombinezon sa Olimpijskih igara za vrtoglavu cifru

Atraktivna Jutta prodala famozni kombinezon sa Olimpijskih igara za vrtoglavu cifru
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Na platformi MatchWornShirt osvanuo je upravo taj natjecateljski kombinezon – onaj u kojem je Leerdam stigla do zlata.

1.3.2026.
16:03
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Popularnost nizozemske klizačice Jutte Leerdam ne jenjava ni nakon završetka Zimskih olimpijskih igara. Ondje je osvojila zlato i srebro te pritom postavila novi olimpijski rekord, ali čini se da je tek tada njezina globalna prepoznatljivost dodatno eksplodirala.

Osim sportskih uspjeha, dodatnu pozornost privukla je i zbog veze s američkim influencerom i boksačem Jake Paulom. Tijekom Igara našla se u središtu medijske pažnje i zbog trenutka nakon jedne utrke kada je otkopčala natjecateljski kostim i pokazala sportski grudnjak s potpisom Nikea, svog sponzora. Taj potez izazvao je lavinu reakcija i dodatno podigao njezinu popularnost. Taj trenutak pogledajte OVDJE

No prava priča tek je uslijedila nakon završetka natjecanja. Na platformi MatchWornShirt osvanuo je upravo taj natjecateljski kombinezon – onaj u kojem je Leerdam stigla do zlata. Interes je bio ogroman, a konačna cijena na aukciji popela se na gotovo 200 tisuća eura.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je oko 75 posto iznosa pripalo klubu Pijnacker, gdje je Leerdam napravila prve klizačke korake. U klubu nisu skrivali iznenađenje.

'Toliko smo zatečeni ovom kampanjom da još uvijek ne znamo kako ćemo najbolje iskoristiti taj novac' poručila je jedna od članica uprave.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković nakon velike pobjede: 'Tvrđi sam nego što sam bio, valjda ću biti i pametniji'

ZoiZimske Olimpijske Igre 2026Jutta LeerdamJake Paul
