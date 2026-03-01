Hrvatska influencerica oglasila se iz Dubaija: 'Dobro smo, sve radi... Pazimo se i javljamo'

Hrvatska influencerica Ema Luketin, koja živi u Dubaiju zajedno sa svojim dečkom, srpskim fotografom i kreatorom sadržaja Dušanom Petrovićem, danas je putem Instagrama objavila kako se par osjeća nakon nedavnih napetosti na Bliskom istoku.

"Dobro smo, u stanu smo, pratimo samo provjerene novosti, sve radi, ljudi se ne čine u panici. Pazimo se i javljamo“, napisala je Ema.

Foto: Screenshot: Instagram:@emaluketin

Dušan Petrović također se oglasio

Dušan Petrović je ranije objasnio: "Ekipa, lakše mi je svima ovako odgovoriti. Dobro sam, na sigurnom smo, i nadam se da će tako i ostati. Čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati. Samo bih vas zamolio da ne uzimate sve vijesti zdravo za gotovo, pogotovo one koje se plasiraju kod nas, jer je dosta toga preuveličano, a neke se stvari nisu ni dogodile.“

Preseljenje u Dubai i novi izazovi

Ema i Dušan preselili su se u Dubai kako bi iskoristili nove poslovne prilike, međunarodnu vidljivost i inspiraciju za kreativni rad. Ema, osim što je influencerica i vlasnica zagrebačkog beauty salona "Ema's Beauty Concept“, dok je Dušan kreator i fotograf, poznat po suradnjama s domaćim i regionalnim zvijezdama te modnim magazinima, a zajedno vode brend "Pozitif“.

Nemirna noć i tišina u gradu

Ujedinjeni Arapski Emirati protekle su noći doživjeli nemirne trenutke. Stotine projektila i dronova presretnuto je u zračnom prostoru dok su se čule snažne eksplozije. Građani su upozoreni da potraže sklonište i drže se podalje od prozora.

Danas je Dubai gotovo neprepoznatljiv. Plaže, trgovački centri i hoteli, koji bi inače vrvjeli turistima, sablasno su prazni. Dubai marina, inače prepun jahti i zabave, bila je neuobičajeno tiha, dok grad ostaje u iščekivanju smirivanja situacije.

