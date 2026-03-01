FREEMAIL
PRVI LEPTIR U SVEMIRU /

Nakon žohara i pauka, sad je na njega došao red: Izlegao se u bestežinskom stanju

Nakon cvrčaka, žohara i pauka svemir je ugostio još jednog insekta - leptira. U svemir su kineski znanstvenici poslali kukuljicu iz koje se izlegnuo leptir i to u bestežinskom stanju.

"Na dan lansiranja letjelica intenzivno vibrira. Stoga smo pri odabiru životinje morali odabrati vrstu koja može izdržati dva tjedna u tami i tišini prije lansiranja, a da istovremeno može izdržati udar. Otkrili smo da je kukuljica leptira idealan izbor", rekao je Qiu Dan, voditelj eksperimenta.

Eksperiment su proveli znanstvenici sa kineskog sveučilišta u Chongqingu. Stvorili su su održivi mini-ekosustav kako bi leptir mogao preživjeti. Više o ovom kukcu pogledajte u prilogu.

1.3.2026.
21:38
Ivan Milan
SvemirLeptirInsekt
