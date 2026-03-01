Morski spektakl za turiste, noćna mora za ribare: Oni haraju mrežama u Dalmaciji

Sve češće se u Dalmaciji sreću dupini koji prirede pravi morski spektakl. Njihova pojava oduševljava sve - osim ribara. Za njih su glavni neprijatelji - koji im uništavaju mreže, kradu ribu i rade veliku financijsku štetu.

Ovako izgleda najveća noćna mora svakog ribara. Nekoliko dupina kod Zadra okružilo je plivalicu i poslužilo se s inćunima i srdelom. Za svakog ribara to je dio svakodnevne borbe u kojoj najčešće-izgube.

"Ko da tiraju vukovi stoku - idu u lov. Kao kad gledate emisiju o lovu. Tako i oni. Samo vidite glava, pa peraja pa uroni i gre i onda uđe unutra u mrižu", rekao je Neven Pleper, kapetan ribarice Slavice iz Kaštela.

A što je s mrežom?

A kada ovi sisavci probiju mrežu, štete se zbrajaju danima, svaka rupa dodatan je trošak.

"Otprilike 10 do 15 tisuća eura štete. Tu spadaju što kupujete mrežu novu, što lude plaćate koji vam pomažu šiti i cijene te mriže, zavisi gdje se uzima i sve", nadodao je Pleper.

Mreže se nekada pletu i po nekoliko dana, a osim šivanja mreža, i podjele ulova. Kada ribari sve zbroje ni ulov koji ostane poslije dupina nije im od koristi.

"Dupini dođu ispred mreže i rastjeraju ribu, plus što pojedu oni i rastjeraju ribu koja stoji ispred mreže. Znači ribar,koćar koji isplovi sam, recimo u Hvarskom kanalu, recimo ako dođu dupini on može odmah dignuti mrežu i otići", rekao je ribar s Hvara Matko Petričević.

U posljednje vrijeme dupini se sve češće približavaju obali. Svjedočili smo kako znaju zalutati i u rijeku, a ribari tvrde kako ih je sada u Jadranu - previše.