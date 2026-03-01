Netanyahu najavio još žešće napade na Teheran, oglasio se i Trump: 'Nitko ne može vjerovati...'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu komentirao je napade koje je Izrael izveo na Iran u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Uklonili smo diktatora Hamneija i desetke visokih dužnosnika represivnog režima. Naše snage sada udaraju u srce Teherana sa sve većom snagom, koja će se još više povećati u nadolazećim danima", rekao u izjavi na krovu Kirye, sjedišta IDF-a u Tel Avivu, javlja CNN.

Također, dodao je da vojna pomoć SAD-a "omogućuje da učine ono što se nadaju 40 godina - da udare teroristički režim ravno u lice".

"Obećao sam i to ćemo učiniti", poručio je Netanyahu.

Trump se pohvalio napretkom

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je u zračnim napadima ubijeno čak 48 visokih iranskih dužnosnika. Dodao je da se "vojna operacija odvije bolje od planiranog".

"Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh postižemo", rekao je Trump u razgovoru za Fox News.

