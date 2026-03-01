Ajatolah mrtav, Iran prijeti 'najrazornijom operacijom'! Javio nam se veleposlanik u Teheranu: 'Bilo je 15-20 žestokih udara'

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu ujutro napale su Iran, ciljajući iransko vodstvo. Teheran je ubrzo uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Donald Trump u subotu kasno navečer objavio je da je u napadima poginuo iranski ajatolah, Ali Hamenei.

Izvještaj jučerašnjeg dana - Net.hr cijeli je dan sve pratio iz minute u minute i donosio najnovije informacije.

Izrael i SAD u subotu ujutro pokrenuli napade na Iran

Iran uzvratio napadom na američke vojne baze i saveznike u regiji

Trump objavio da je iranski ajatolah Hamenei mrtav

Na X profilu ajatolaha Hamneija objavljeno je: "U uzvišenom imenu Hajdara (Imama Alija), mir neka je s njim. Bez njega nema ni neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi poput Zejnebine"

Revolucionarna garda:Kreće Najrazornija operacija u povijesti

Iranski državni mediji potvrdili smrt zapovjednika kopnenih snaga i ključnog savjetnika vrhovnog vođe

Trump je upozorio Irance da ne kreću u odmazdu: 'Nemojte, udarit ćemo vas silom kakva još nije viđena'

Najnovije informacije:

Eksplozije u Teheranu, javio nam se BiH veleposlanik

9.30 - Bosanskohercegovački veleposlanik u Iranu, Nijaz Čardaklija, javio nam je da u Teheranu i dalje odjekuju eksplozije.

"Upravo se čula serija od 15-20 žestokih udara po Teheranu, na jugu i jugozapadu. U toku je napad projektilima na južni dio Teherana. Baš se dobro čuje i u sjevernim dijelovima grada”, kazao je Čardaklija.

Izraelska vojska potvrdila je da su upravo pokrenuli široki val napada na ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana.

"Tijekom proteklog dana zračne snage provele su opsežne napade kako bi ostvarile zračnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu", navela je izraelska vojska.

Prosvjedi u Pakistanu

9.01 - Najmanje šestero ljudi poginulo je u Karachiju nakon što su stotine prosvjednika upale u američki konzulat u Pakistanu. Prema izvještajima s terena, prosvjedi su izbili kao reakcija na američko-izraelske zračne napade na Iran u kojima je ubijen ajatolah Ali Hamenei.

Svjedoci su potvrdili da je masa uspjela probiti osiguranje i ući u krug konzulata, nakon čega su intervenirale policijske i paravojne snage. Kako bi rastjerali prosvjednike, službenici su koristili suzavac i palice, a policijski dužnosnik Mohammad Jawad potvrdio je da u sukobima ima smrtno stradalih.

Osim u Karachiju, situacija je napeta i u Lahoreu, gdje su zabilježeni masovni prosvjedi protiv SAD-a. Ovi nemiri dio su šireg vala nasilja koji je zahvatio regiju nakon izravnog vojnog sukoba Irana, Izraela i SAD-a.

8.38 - Državna televizija u Iranu javlja da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Abdolrahim Mousavi ubijen u napadima na Iran.

Mousavi je bio među oko 30 ključnih čelnika iranskog režima i vojnih zapovjednika koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara, piše Sky News.

Šef iranske vojske je desno na slici Foto: Dirgantara/Alamy/Profimedia

Više o njemu pročitajte OVDJE.

Novi napadi na Iran

8.01 - Izrael je rekao da je izveo novi val napada na Iran u nedjelju dok se Iranci suočavaju s neizvjesnošću nakon ubojstva svog vrhovnog vođe u američko-izraelskim napadima koji prijete destabilizacijom šireg Bliskog istoka.

Nekoliko sati nakon što su obje zemlje rekle da je u zračnom napadu ubijen ajatolah Ali Hamnei u sklopu vojne kampanje radi svrgnuća vlade Islamske Republike, državni mediji su potvrdili da je 86-godišnji vođa poginuo u subotu.

Nekoliko glasnih eksplozija se čulo i drugi dan zaredom u nedjelju u području regionalnog čvorišta Dubaija i nad katarskim glavnim gradom Dohom, kazali su očevici, nakon što je Iran započeo osvetničke napade na susjedne zemlje Arapskoga zaljeva kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu.

Iran, koji je rekao da će gađati američke baze bude li napadnut, pogodio je cijeli niz drugih ciljeva, što zabrinjava zaljevske zemlje, koje spadaju u najveće proizvođače nafte u svijetu.

Sirene za zračnu uzbunu su odjekivale diljem Izraela rano u nedjelju, pri čemu se nekoliko eksplozija čulo u Tel Avivu dok je sofisticiran izraelski sustav protuzračne obrane nastojao presresti najnoviji iranski napad.

Nije bilo izvješća o nastaloj šteti ili ozlijeđenim osobama.

Zaljevske zemlje izvještavaju o novim iranskim napadima u nedjelju

7.51 - Eksplozije su se u nedjelju ponovno čule u zemljama Perzijskog zaljeva nakon što je prethodnog dana u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u nedjelju je objavio da su deseci napada usmjereni na američke i izraelske položaje pokrenuti kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.

Očevici u katarskom glavnom gradu Dohi izvijestili su da su u nedjelju ujutro čuli nekoliko glasnih udaraca. Katarski informativni kanal Al-Jazeera izvijestio je o najmanje 11 eksplozija u Dohi.

Eksplozije su također zabilježene u Manami, glavnom gradu Bahreina. Očevici su izvijestili da su čuli najmanje četiri glasna udarca. Društvenim mrežama počele su kružiti slike pogođenog i oštećenog hotela u Manami.

Dopisnici AFP-a u Dubaiju čuli su novu seriju eksplozija u nedjelju ujutro. U zaljevskim državama američke su vojne baze u kojima su tisuće američkih vojnika.

One su u subotu bile izložene snažnim napadima iz Irana. Novinska agencija Tasnim, poluslužbeni medij povezan s IRGC-om, izvijestila je da su mete napada 27 američkih baza u regiji, kao i sjedište izraelske vojske i kompleks za naoružanje u Tel Avivu.

Eksplozije u Jeruzalemu, Dubaiju

7.25 - Sky News javlja da diljem Bliskog istoka se čuje novi val eksplozija.

Jedna je osoba poginula, a sedam ih je ozlijeđeno nakon "incidenta" u zračnoj luci Zayed u Abu Dhabiju, dok su četiri osobe ozlijeđene i u međunarodnoj zračnoj luci Dubai - za sve se kaže da su posljedica noćnog iranskog napada.

U međuvremenu, dopisnik Sky Newsa javlja i da je jutros na nebu iznad Jeruzalema bilo još presretanja.

Iran je pogodio i Manamu, glavni grad Bahreina.

Iran managed to hit Manama, Bahrain’s capital. pic.twitter.com/Ue9J4lalr0 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Trump: 'Uzvratit ćemo neviđenom silom'

7.00 - Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social upozorio Iran. Trump je napisao da je Iran "upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego što su ikada prije bili pogođeni", a zatim je uputio prijetnju.

"BOLJE BI IM BILO DA TO NE ČINE, JER AKO TO UČINE, UZVRATIT ĆEMO IM SILOM KAKVA JOŠ NIJE VIĐENA!"

Foto: Screenshot Truth Social

Više čitajte OVDJE.

Iran: 'Slijedi najrazornija odmazda!'

6.40 - Iranska elitna Revolucionarna garda zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Državama "najžešćom ofenzivnom operacijom" u povijesti Islamske Republike, koja bi trebala započeti svakog trenutka. Prijetnja je uslijedila nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je potaknulo iranske vlasti da smjesta obećaju odmazdu.

Broj poginulih u napadu na školu u Iranu porastao

6.20 - Broj poginulih u napadu na školu za djevojčice u južnom iranskom gradu Minabu popeo se na 118, izvijestili su iranski državni mediji, pripisujući odgovornost Sjedinjenim Državama i Izraelu.

CNN je geolocirao videosnimku s mjesta događaja i utvrdio da je riječ o školi Shajaba Tayyiba, koja se nalazi otprilike 60 metara od iranske vojne baze. Prema analizi satelitskih snimki, čini se da je škola ranije bila dio baze, no odvojena je od vojnog kompleksa najmanje od 2016. godine.

Kina poziva na prekid vatre

4.42 - Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zabrinutost zbog američko-izraelskog napada na Iran te pozvalo na trenutni prekid vatre, a od svih sukobljenih strana traži da eskalaciju nasilja zamijene dijalogom i pregovorima.

Ministarstvo je u svojoj izjavi istaknulo da valja poštivati iranski suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet.

Kineske državljene u Izraelu kinesko je veleposlanstvo u nedjelju pozvalo da se što prije evakuiraju u sigurnije dijelove zemlje ili da se prebace u Egipat preko graničnog prijelaza Teba.

SAD i Izrael u subotu su pokrenuli napad na Iran, gađajući vojne mete. U napadu je ubijen ajatolah Ali Hamenei, potvrdili su državni mediji.

Zrakoplovni operater Cathay Group sa sjedištem u Hong Kongu obustavio je sve aktivnosti na Bliskom istoku, navodeći regionalne napetosti nakon napada. Obustava utječe na putničke letove prema i iz Dubaija i Rijada, kao i na teretne letove koji prometuju preko međunarodne zračne luke Al Maktoum u Dubaiju.

Također navode da preusmjeravaju letove koji obično prelijeću preko pogođenog područja.

Pogođen aerodrom u Dubaiju: 'Četiri osobe su ozlijeđene'

1.55 - Međunarodna zračna luka u Dubaiju pretrpjela je oštećenja tijekom iranskog noćnog napada na lokacije diljem arapskih država Perzijskog zaljeva, četiri osobe pritom su ozlijeđene, priopćile su vlasti u nedjelju.

"Hol u međunarodnoj zračnoj luci pretrpio je manju štetu'', izvijestile su gradske vlasti, bez navođenja detalja. Izvori iz zrakoplovstva rekli su Reutersu da je također oštećen jedan od terminala u zračnoj luci, inače jedno od najprometnijih zrakoplovnih čvorišta na svijetu, tijekom noćnog iranskog napada koji su vlasti javno nazvale samo "incidentom".

O tome smo pisali i ovdje gdje smo donijeli i prve snimke napada na zračnu luku.

Izvori navode i da je pogođena međunarodna zračna luka u Abu Dhabiju. Nisu precizirali jesu li dvije zračne luke pretrpjele izravne udare ili je šteta uzrokovana krhotinama koje su pale nakon presretanja raketa.

Iranske rakete ispaljene su na Abu Dhabi, Dubai i Dohu. Zrakoplovne kompanije otkazale su letove diljem Bliskog istoka, uključujući letove iz i prema Dubaiju i Abu Dhabiju, nakon što su SAD i Izrael pokrenule zračne napade na Iran, a Teheran uzvratio jednkom mjerom.

Karte za praćenje letova pokazale su da je zračni prostor nad većim dijelom regije praktički prazan. Zračne luke u Dubaiju obustavile su sve letove na međunarodnoj zračnoj luci Dubai i međunarodnoj zračnoj luci Al Maktoum, pozivajući putnike da odgode svoja putovanja. Emirates i FlyDubai obustavili su operacije, dok je Etihad obustavio sve polaske iz Abu Dhabija do nedjelje ujutro.​