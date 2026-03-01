Nakon ajatolaha, ubijen i šef iranske vojske: Pazite što je govorio prije samo pet dana

Državna televizija u Iranu javlja da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Abdolrahim Mousavi ubijen u napadima na Iran.

Mousavi je bio među oko 30 ključnih čelnika iranskog režima i vojnih zapovjednika koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara, piše Sky News.

Inače, upravo je Mousavi bio taj koji je prije pet dana u ime iranske vlasti zaprijetio SAD-u zaprijetio najoštirije do tada.

Prijetio Americi

"Ako ovaj put pogriješe, nanijet ćemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne suprotstaviti se sili koja provodi zastrašivanje do samoga kraja", poručio je Mousavi.

Napadi na Iran ne jenjavaju ni danas, a nekoliko eksplozija čulo se iznad Teherana u samo nekoliko trenutaka.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se sukob na Bliskog istoku preliti na Hrvatsku? Stručnjak otkriva: 'Samo u ova dva slučaja nismo sigurni'