Pogledajte trenutak proglašenja kraja jedne ere: Voditelj se raspao čitajući vijest o smrti vođe

U dramatičnom prijenosu na iranskoj državnoj televiziji objavljena je vijest o smrti vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija. Voditelj programa nije uspio zadržati suze dok je priopćavao vijest o kraju jedne ere u Iranu.

"Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom objavljujemo iranskoj naciji da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, izgovorio je voditelj prije nego što se potpuno slomio pred kamerama.

Here's the moment a tearful host on Iranian state TV confirmed this morning that Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in US and Israeli air strikes.



The Iranian government has announced 40 days of mourning and a week-long holiday to mark Khamenei's death. pic.twitter.com/Eq3i5zSRyK — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

Dok je voditelj pokušavao nastaviti čitati vijest, u pozadini se čuo plač ostalih zaposlenika u studiju.

"Njegov dugogodišnji san o mučeništvu se ostvario", rekao je voditelj.

40 dana žalosti

Zbog smrti ajatolaha koji je zemljom vladao 37 godina, u Iranu je službeno proglašeno 40 dana žalosti.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je duboko podijeljene reakcije u zemlji i svijetu. Pristalice režima okupljaju se na trgovima uz molitve i portrete preminulog vođe, a za napad krive vanjske neprijatelje.

S druge strane, u dijelovima zemlje i u dijaspori, vijest je dočekana s olakšanjem jer mnogi Hamneija vide isključivo kao simbol represije, nasilja i gušenja ljudskih prava te podsjećaju na brojne prosvjede koje je njegov režim brutalno ugušio tijekom duge vladavine.

