Pogledajte trenutak proglašenja kraja jedne ere: Voditelj se raspao čitajući vijest o smrti vođe
Iranska državna televizija potvrdila je vijest o smrti vrhovnog vođe koji je preminuo uslijed američko-izraelskog napada
U dramatičnom prijenosu na iranskoj državnoj televiziji objavljena je vijest o smrti vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija. Voditelj programa nije uspio zadržati suze dok je priopćavao vijest o kraju jedne ere u Iranu.
"Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom objavljujemo iranskoj naciji da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, izgovorio je voditelj prije nego što se potpuno slomio pred kamerama.
Dok je voditelj pokušavao nastaviti čitati vijest, u pozadini se čuo plač ostalih zaposlenika u studiju.
"Njegov dugogodišnji san o mučeništvu se ostvario", rekao je voditelj.
40 dana žalosti
Zbog smrti ajatolaha koji je zemljom vladao 37 godina, u Iranu je službeno proglašeno 40 dana žalosti.
Vijest o njegovoj smrti izazvala je duboko podijeljene reakcije u zemlji i svijetu. Pristalice režima okupljaju se na trgovima uz molitve i portrete preminulog vođe, a za napad krive vanjske neprijatelje.
S druge strane, u dijelovima zemlje i u dijaspori, vijest je dočekana s olakšanjem jer mnogi Hamneija vide isključivo kao simbol represije, nasilja i gušenja ljudskih prava te podsjećaju na brojne prosvjede koje je njegov režim brutalno ugušio tijekom duge vladavine.
