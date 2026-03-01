Ovako su se lege i legice pripremali za koncert Parnog valjka: Od minica do rokerskih izdanja

Rock bend Parni Valjak ponovno je oduševio osječku publiku u dvorani Gradski vrt, u subotu, 28. veljače, nastavljajući svoju turneju "50" kojom obilježava pola stoljeća glazbene karijere.

Pred brojnim obožavateljima izveli su svoje najpoznatije pjesme, pružajući emotivan i energičan nastup koji je pokazao zašto imaju posebno mjesto na domaćoj rock sceni.

Uz glazbeni program, pažnju je privukao i vizualni dio koncerta, posebno osmišljen za osječki nastup. Inspiraciju su crpili iz gradskih motiva – pješački most, konkatedrala, bicikli te rijetka ptica bregunica koja se ponovno vratila na obalu Drave. Plavo-bijeli vizual donio je toplinu i lokalni pečat, naglašavajući povezanost benda s gradom domaćinom.

Prije početka koncerta pažnju su privukli fanovi Parnog valjka svojim odjevnim kombinacijama, ali i frizurama. Tako su neke žene odjenule minice dok su druge bile vjerne rokerskim izdanjima kao i muškarci.

Osječka publika nagradila je bend dugotrajnim pljeskom, potvrdivši dugogodišnju privrženost Parni Valjak i njihovoj glazbi.

Sve je fotografirao Ivica Benić za SiB.hr, a u galeriji pogledajte tko je sve bio na koncertu i kako su se zabavili.